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Фото: vk.com/dpsobars102

В Уфе пропали друзья-подростки

21 мая 2024, 08:30
Фото: vk.com/dpsobars102
Юноши ушли из детского дома в понедельник и не дают о себе знать до сих пор. К их поиску подключились волонтеры из «БашРегионСпаса».

Двое подростков пропали из детского дома в Уфе, сообщает «БашРегионСпас». По данным волонтеров поискового сообщества Башкирии, дети исчезли в понедельник, 20 мая. Это 15-летний Тимур Юмагужин и 16-летний Айдар Хабибрахманов. Сейчас их поисками занимаются волонтеры, объявлен набор добровольцев.

Известны приметы и одежда пропавших в Уфе подростков. Рост Тимура 170 см, Айдара — 178 см. Оба юноши среднего телосложения. У Тимура темные волосы и карие глаза, у Айдара — светлые волосы и голубые глаза. На Тимуре были белая футболка, черные штаны с лампасами и бежевая толстовка, на Айдаре — белая футболка, серые джинсы и черная толстовка.

Жителей Уфы и прилегающих к городу районов просят обратить внимание на ориентировку, а в случае встречи с подростками — сообщить данные в «БашРегионСпас» и полицию.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Волонтеры#Подростки#Пропажа#Поиск#БашРегионСпас
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