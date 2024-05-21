В Уфе пропали друзья-подростки

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Двое подростков пропали из детского дома в Уфе, сообщает «БашРегионСпас». По данным волонтеров поискового сообщества Башкирии, дети исчезли в понедельник, 20 мая. Это 15-летний Тимур Юмагужин и 16-летний Айдар Хабибрахманов. Сейчас их поисками занимаются волонтеры, объявлен набор добровольцев.
Известны приметы и одежда пропавших в Уфе подростков. Рост Тимура 170 см, Айдара — 178 см. Оба юноши среднего телосложения. У Тимура темные волосы и карие глаза, у Айдара — светлые волосы и голубые глаза. На Тимуре были белая футболка, черные штаны с лампасами и бежевая толстовка, на Айдаре — белая футболка, серые джинсы и черная толстовка.
Жителей Уфы и прилегающих к городу районов просят обратить внимание на ориентировку, а в случае встречи с подростками — сообщить данные в «БашРегионСпас» и полицию.