В Уфе пропали друзья-подростки

Известны приметы и одежда пропавших в Уфе подростков. Рост Тимура 170 см, Айдара — 178 см. Оба юноши среднего телосложения. У Тимура темные волосы и карие глаза, у Айдара — светлые волосы и голубые глаза. На Тимуре были белая футболка, черные штаны с лампасами и бежевая толстовка, на Айдаре — белая футболка, серые джинсы и черная толстовка.