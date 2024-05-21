В Канаде воссоздали костюм фременов из саги «Дюна»

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Как пишет newia.ru, речь идет о дистикомбе — уникальном комбинезоне, выполненном из легкого и прочного материала, специально разработанного для использования в пустыне. Этот костюм плотно прилегает к телу, защищает дыхательные пути от песка и оснащен системой охлаждения, а также переработки пота в воду, которую можно пить через трубочку.
Энтузиасты воссоздали этот костюм, чтобы порадовать поклонников франшизы. Видеоролик с демонстрацией готового костюма они разместили на YouTube.
По замыслу Фрэнка Герберта костюм имеет камуфляжные цвета, позволяющие фременам сливаться с окружающей средой. В первой части киноадаптации герои одеты в черные костюмы, что, вероятно, сделано для усиления визуального контраста с песчаными пейзажами, делая персонажей более заметными. Однако во второй части костюм Пола приобретает защитные оттенки, что ближе к оригинальному описанию фременов в книгах.