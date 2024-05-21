В Канаде воссоздали костюм фременов из саги «Дюна»

Как пишет newia.ru, речь идет о дистикомбе — уникальном комбинезоне, выполненном из легкого и прочного материала, специально разработанного для использования в пустыне. Этот костюм плотно прилегает к телу, защищает дыхательные пути от песка и оснащен системой охлаждения, а также переработки пота в воду, которую можно пить через трубочку.