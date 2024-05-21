В Башкирии запустили новую установку по переработке газа

Отметим, что установка является частью комплекса подготовки газа. В частности, ранее запуск мембранного газоразделительного блок-бокса позволил улучшить качество ресурса для подачи в распределительные газопроводы. Зимой объемы поставок с этой мембранной установки превышают 40 тыс. куб. м в сутки, полностью обеспечивая потребности около 3 тыс. домохозяйств Дуванского района РБ. Ввод в эксплуатацию второй очереди комплекса позволил вдвое увеличить выпуск товарного газа. Он не только отправляется потребителям, но и служит топливом для выработки электроэнергии на электростанции «Метели» (более 75 млн кВт*ч в год), что обеспечивает работу оборудования на Арланском и Наратовском месторождениях (Краснокамский район РБ).