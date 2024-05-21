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В Башкирии запустили новую установку по переработке газа

В Башкирии запустили новую установку по переработке газа

21 мая 2024, 10:15
Фото: Башнефть
В Уфе в рамках 32-й международной специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии» АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть») запустила новую высокотехнологичную установку по переработке пермеата (кислого газа) на автоматизированном комплексе подготовки газа (Метелинское месторождение, РБ).

Новая установка будет ежегодно перерабатывать 17,5 млн куб. м пермеатного потока, который образуется в процессе очистки природного и попутного нефтяных газов.

Отметим, что установка является частью комплекса подготовки газа. В частности, ранее запуск мембранного газоразделительного блок-бокса позволил улучшить качество ресурса для подачи в распределительные газопроводы. Зимой объемы поставок с этой мембранной установки превышают 40 тыс. куб. м в сутки, полностью обеспечивая потребности около 3 тыс. домохозяйств Дуванского района РБ. Ввод в эксплуатацию второй очереди комплекса позволил вдвое увеличить выпуск товарного газа. Он не только отправляется потребителям, но и служит топливом для выработки электроэнергии на электростанции «Метели» (более 75 млн кВт*ч в год), что обеспечивает работу оборудования на Арланском и Наратовском месторождениях (Краснокамский район РБ).

Фото: Башнефть

Внедрение усовершенствованного технологического цикла позволит обеспечить уровень полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) на Метелинском месторождении свыше 96%. В целом комплекс подготовки газа позволит снизить воздействие на окружающую среду, а промышленные и бытовые потребители будут обеспечены более экологичным топливом.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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