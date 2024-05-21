В Башкирии пенсионера забили молотком из-за кровати

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:04
34-летний мужчина признался в жестоком убийстве, которое он совершил ночью 16 мая в городе Баймак, сообщает СУ СК России по Республике Башкортостан. Мужчина сам пришел в полицию с заявление об обнаружении тела убитого им мужчины. Так он пытался запутать свои следы и отвести от себя подозрение. Позже мужчина признался в том, что лишил жизни знакомого. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве.
Преступление произошло ночью 16 мая. Тогда обвиняемый был в гостях у своей знакомой. Вместе с ней был 72-летний мужчина. Все трое выпивали. Когда стемнело, троица решила определить места для ночлега в квартире. 34-летний мужчина и 72-летний мужчина поссорились на этой почве. 34-летний мужчина рассвирепел и стал избивать руками и ногами пожилого оппонента, а потом продолжил истязания молотком. Из-за множественных травм 72-летний мужчина скончался.
После визита в полицию, попытке запутать следствие и явке с повинной 34-летнего мужчину на время следствия арестовали.