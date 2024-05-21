В Башкирии пенсионера забили молотком из-за кровати

34-летний мужчина признался в жестоком убийстве, которое он совершил ночью 16 мая в городе Баймак, сообщает СУ СК России по Республике Башкортостан. Мужчина сам пришел в полицию с заявление об обнаружении тела убитого им мужчины. Так он пытался запутать свои следы и отвести от себя подозрение. Позже мужчина признался в том, что лишил жизни знакомого. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве.