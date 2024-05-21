Собака, загрызшая девочку в Башкирии, могла быть бешенной

В ветеринарной станции района редакции сообщили, что дворовая собака, сидевшая на цепи, могла заразиться бешенством от диких животных, которые часто приходят весной в деревню из леса. Только так можно объяснить поведение домашнего пса, который из всеобщего любимца превратился в агрессивного убийцу.