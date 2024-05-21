Собака, загрызшая девочку в Башкирии, могла быть бешенной

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Редакции Мксеть удалось выяснить предварительную причину агрессивного нападения собаки на двухлетнюю девочку в Бакалинском районе Башкирии. Напомним, домашняя дворняга, сидевшая на цепи, накинулась на дочку хозяйки дома и буквально разорвала ребенка.
В ветеринарной станции района редакции сообщили, что дворовая собака, сидевшая на цепи, могла заразиться бешенством от диких животных, которые часто приходят весной в деревню из леса. Только так можно объяснить поведение домашнего пса, который из всеобщего любимца превратился в агрессивного убийцу.
— Сейчас собака помещена на десятидневный карантин, чтобы мы могли понять, больна она бешенством или нет. После этого животное, скорее всего, усыпят, — ответили специалисты.