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Published Сегодня, 17:40

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Загрызшая ребенка собака в Башкирии была бешенной

Собака, загрызшая девочку в Башкирии, могла быть бешенной

21 мая 2024, 17:40
Фото: 1MI

Загрызшая ребенка собака в Башкирии была бешенной

Животное поместили на карантин под ветеринарный надзор, чтобы выявить заболевание.
Сюжет
Дети

Редакции Мксеть удалось выяснить предварительную причину агрессивного нападения собаки на двухлетнюю девочку в Бакалинском районе Башкирии. Напомним, домашняя дворняга, сидевшая на цепи, накинулась на дочку хозяйки дома и буквально разорвала ребенка.

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В ветеринарной станции района редакции сообщили, что дворовая собака, сидевшая на цепи, могла заразиться бешенством от диких животных, которые часто приходят весной в деревню из леса. Только так можно объяснить поведение домашнего пса, который из всеобщего любимца превратился в агрессивного убийцу.

— Сейчас собака помещена на десятидневный карантин, чтобы мы могли понять, больна она бешенством или нет. После этого животное, скорее всего, усыпят, — ответили специалисты.
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#Происшествия#Уфа#Дети#Башкортостан#Новости Башкирии#Собаки#Бродячие собаки
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