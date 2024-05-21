Сергей Катырин: Станкоинструментальная промышленность стремительно развивается

Также глава ТПП России отметил важность выстраивания новых кооперационных цепочек. Для этой цели открыли биржу субконтрактации, которая нацелена на поиск партнеров в этих цепочках там, где это требуется. Также она призвана совершенствовать существующую цепочку, находить временных партнеров или менять тех, которые не устраивают с точки зрения качества или сроков работы. Биржа даст возможность искать партнеров во всех российских регионах.