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Сергей Катырин: Станкоинструментальная промышленность стремительно развивается

Сергей Катырин: Станкоинструментальная промышленность стремительно развивается

21 мая 2024, 08:14
Фото: скриншот видео
Международный торгово-промышленный конгресс «Инвестиции. Развитие. Кооперация» проходит в рамках выставки «Металлообработка-24» в Экспоцентре.

В ходе мероприятия глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал о стремительном развитии станкоинструментальной промышленности, новых кооперационных цепочках и инвестициях.

Сергей Катырин отметил стремительное развитие станкоинструментальной промышленности. Со стороны правительства и Минпромторга данному направлению уделяется повышенное внимание — производители оборудования получают поддержку, расширяются возможности по подготовке кадров.

Катырин отметил, что в ТПП РФ по выступлениям производителей понимают, что меры уже начали работать и это отражается на деятельности предприятий. На выставке, которая проходит в Экспоцентре, присутствуют представители 772 российских компаний. Это свидетельствует о том, что отрасль работает, живет и развивается, производителям есть что показать и рассказать.

Также глава ТПП России отметил важность выстраивания новых кооперационных цепочек. Для этой цели открыли биржу субконтрактации, которая нацелена на поиск партнеров в этих цепочках там, где это требуется. Также она призвана совершенствовать существующую цепочку, находить временных партнеров или менять тех, которые не устраивают с точки зрения качества или сроков работы. Биржа даст возможность искать партнеров во всех российских регионах.

По объемам роботизации отрасль отстает. Катырин выразил мнение, что на это направление нужно обратить внимание в ближайшее время. По его словам, необходимо наращивать количество станков с числовым программным управлением,

многоосевых станков и другого современного оборудования. Есть ряд направлений, по которым нужно двигаться и на которые нацелены министерства, в том числе институты поддержки предприятий, институты развития бизнеса.

Проходящая в Экспоцентре выставка является одной из форм поддержки предприятий. Мероприятие даст возможность участникам установить новые связи и поговорить о развитии нормативно-правовой базы, которая является основой работы российских предприятий.

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