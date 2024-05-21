Самая красивая женщина мира приедет в Уфу

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Башкирскую столицу посетит Оксана Федорова, главная красавица России и мира в начале XXI века. В рамках книжной ярмарки «Китап-Байрам» (6+) она представит две своего авторства: «Маленькие герои большой войны» (6+) и «Женщины — кавалеры ордена Славы» (6+). Свои печатные произведения Федорова презентует уже в эту пятницу, 24 мая, в 15:00.
Книжная ярмарка проводится в Уфе уже во второй раз. Как и в прошлом году, местом проведения мероприятий станет Советская площадь. Ярмарка пройдет уже на этой неделе и продлится три дня — с 24 по 26 мая.
По информации мэрии, помимо Оксаны Фёдоровой, ярмарку посетит писатель и сценарист Олег Рой, звезда детективного жанра Дарья Донцова, автор энциклопедий для садоводов и огородников Октябрина Ганичкина и другие именитые авторы.
Посетителей ярмарки ждут развлекательные и образовательные программы, презентации, мастер-классы, встречи с известными писателями, театральные представления и многое другое.