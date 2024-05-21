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ПСБ в Уфе присоединился к всероссийской акции «Монетная неделя»

ПСБ в Уфе присоединился к всероссийской акции «Монетная неделя»

21 мая 2024, 06:50
Фото: 1MI
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ПСБ в Уфе присоединился к всероссийской акции «Монетная неделя»

ПСБ в Уфе принимает участие во всероссийской акции «Монетная неделя» Банка России, которая проходит с 20 мая по 2 июня 2024 года.

В период проведения акции в офисе ПСБ в Уфе можно без комиссии и ограничений по сумме обменять монеты на бумажные деньги, в том числе сторублевые банкноты нового образца. Клиентам ПСБ сумма сданных монет также может быть зачислена на банковский счет или карту.

К обмену принимается любая рассортированная по номиналу мелочь, выпущенная начиная с 1997 года, в том числе потемневшие, окисленные, погнутые, поцарапанные или просверленные денежные знаки, соответствующие требованиям Указания Банка России N 1778-У.

— Многие считают неудобным носить с собой «мелочь». И монеты оседают в копилках, не возвращаясь в кассы магазинов и банков. Но монеты должны работать — акция направлена на привлечение монет от населения для возврата в налично-денежный оборот. Для удобства и быстрого обмена рекомендую рассортировать монеты по номиналам, — отметил Андрей Вяткин, региональный директор ПСБ в Республике Башкортостан.

На сегодняшний день, по данным ЦБ РФ, в обращении находится свыше 72 млрд монет. На каждого гражданина приходится в среднем 500 штук (около 850 рублей), или 1,5 кг монет. В 2023 году в течение акции «Монетная неделя» удалось собрать 20 миллионов монет массой 87 тонн на сумму около 83 миллионов рублей.

В Республике Башкортостан обменять монеты можно в офисе ПСБ по адресу:

г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 46
#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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