ПСБ в Уфе присоединился к всероссийской акции «Монетная неделя»

— Многие считают неудобным носить с собой «мелочь». И монеты оседают в копилках, не возвращаясь в кассы магазинов и банков. Но монеты должны работать — акция направлена на привлечение монет от населения для возврата в налично-денежный оборот. Для удобства и быстрого обмена рекомендую рассортировать монеты по номиналам, — отметил Андрей Вяткин, региональный директор ПСБ в Республике Башкортостан.