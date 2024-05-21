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Фото: Ufa_rb/Telegram

После падения беспилотника в Стерлитамаке проведут учения

21 мая 2024, 06:59
Фото: Ufa_rb/Telegram
Проверка взаимодействия оперативных служб запланирована на среду и четверг, 22 и 23 мая, сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Башкортостан.

22 и 23 мая в Стерлитамаке состоятся антитеррористические учения, пресс-служба УФСБ по Республике Башкортостан. В эти дни силовики просят местных жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные сообщения властей.

Антитеррористические учения будет проводить региональный оперативный штаб. Локацией отработки взаимодействия силовых и оперативных ведомств станет промплощадка. Для учений отражения атаки выбрали «Каустик» АО «Башкирская содовая компания». Планируется задействовать большое количество специальной техники и личного состава правоохранительных органов и спецслужб.

Напомним, утром 9 мая в Стерлитамаке была террористическая атака. Украинский беспилотник упал на территории «Газпром нефтехим Салават». В результате атаки никто не пострадал, предприятие сейчас работает в штатном режиме. Из-за атаки власти Стерлитамака внесли коррективы в празднование Дня Победы.

Всё, что известно об атаке беспилотника на Башкирию
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