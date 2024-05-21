После падения беспилотника в Стерлитамаке проведут учения

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
22 и 23 мая в Стерлитамаке состоятся антитеррористические учения, пресс-служба УФСБ по Республике Башкортостан. В эти дни силовики просят местных жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные сообщения властей.
Антитеррористические учения будет проводить региональный оперативный штаб. Локацией отработки взаимодействия силовых и оперативных ведомств станет промплощадка. Для учений отражения атаки выбрали «Каустик» АО «Башкирская содовая компания». Планируется задействовать большое количество специальной техники и личного состава правоохранительных органов и спецслужб.
Напомним, утром 9 мая в Стерлитамаке была террористическая атака. Украинский беспилотник упал на территории «Газпром нефтехим Салават». В результате атаки никто не пострадал, предприятие сейчас работает в штатном режиме. Из-за атаки власти Стерлитамака внесли коррективы в празднование Дня Победы.