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Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Фото: ГИБДД Башкирии

В Башкирии пьяный автомобилист попытался снести дерево

21 мая 2024, 05:50
Фото: ГИБДД Башкирии
«Лада Приора» вылетела в кювет и врезалась в дерево, сообщает ГИБДД Башкирии.

22-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, что привело к съезду в кювет и столкновению с деревом, сообщает ГИБДД Башкирии. Смертельная авария произошла на улице Братской в городе Стерлитамак рано утром во вторник, 21 мая.

В результате удара 22-летний водитель автомобиля скончался на месте до прибытия медиков. Его 28-летний пассажир получил серьёзные травмы и был госпитализирован.

Личность погибшего в аварии уже установлена. По предварительным данным, водитель легковушки ранее был лишён прав за вождение в нетрезвом состоянии. На момент ДТП мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности.

Сейчас ГИБДД, СК и МВД выявляют все обстоятельства ДТП.

Фото: ГИБДД Башкирии

#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#ГИБДД#Авария#Башкортостан#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы
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