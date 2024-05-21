В Башкирии пьяный автомобилист попытался снести дерево

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 07:39
22-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, что привело к съезду в кювет и столкновению с деревом, сообщает ГИБДД Башкирии. Смертельная авария произошла на улице Братской в городе Стерлитамак рано утром во вторник, 21 мая.
В результате удара 22-летний водитель автомобиля скончался на месте до прибытия медиков. Его 28-летний пассажир получил серьёзные травмы и был госпитализирован.
Личность погибшего в аварии уже установлена. По предварительным данным, водитель легковушки ранее был лишён прав за вождение в нетрезвом состоянии. На момент ДТП мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности.
Сейчас ГИБДД, СК и МВД выявляют все обстоятельства ДТП.
Фото: ГИБДД Башкирии