В Башкирии пьяный автомобилист попытался снести дерево

22-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, что привело к съезду в кювет и столкновению с деревом, сообщает ГИБДД Башкирии. Смертельная авария произошла на улице Братской в городе Стерлитамак рано утром во вторник, 21 мая.