Корпорация МСП запустила акцию #МСПспасибо ко Дню предпринимательства

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:43
Предприниматели могут заполнить анкету с описанием своей организации в онлайн-городе на сайте цифровой платформы МСП.РФ. В День предпринимательства эти данные будут доступны на сервисе «Яндекс.Карты», где их смогут увидеть потенциальные клиенты, пишет РИА Новости.
Кроме того, каждый желающий может найти в виртуальном городе МСП свои любимые места, будь то магазин, кафе или парикмахерская, и оставить отзыв с благодарностью владельцам и сотрудникам. Таким образом, каждый сможет выразить своё личное #МСПспасибо.
Как подчеркнул глава Корпорации МСП Александр Исаевич, малый и средний бизнес создает комфорт в нашей повседневной жизни, но часто мы недооцениваем его значимость. Большинство предприятий сферы услуг, таких как кафе, такси, цветочные магазины, относятся к категории МСП. Однако многие микропредприятия не имеют возможности вкладываться в рекламу, и из-за недостатка информации люди могут просто не знать о существовании нужного им сервиса рядом с домом.
Отметим, что акция #МСПспасибо проводится Корпорацией МСП уже во второй раз. В рамках этой инициативы каждый житель страны имеет возможность выразить свою поддержку малому и среднему бизнесу, сказав #МСПспасибо тем, кто ежедневно трудится ради блага людей.
Также 26 мая в регионах проводятся мероприятия в поддержку предпринимателей, организуются дискуссии для обсуждения волнующих МСП вопросов. Поддержка бизнеса в России осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.