Корпорация МСП запустила акцию #МСПспасибо ко Дню предпринимательства

Как подчеркнул глава Корпорации МСП Александр Исаевич, малый и средний бизнес создает комфорт в нашей повседневной жизни, но часто мы недооцениваем его значимость. Большинство предприятий сферы услуг, таких как кафе, такси, цветочные магазины, относятся к категории МСП. Однако многие микропредприятия не имеют возможности вкладываться в рекламу, и из-за недостатка информации люди могут просто не знать о существовании нужного им сервиса рядом с домом.