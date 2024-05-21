Финансовый кризис ХК «Салавата Юлаева»: будет ли существовать клуб

В январе 2023 года стало известно, что хоккейный клуб задолжал игрокам более 250 миллионов рублей. Задержка зарплаты составляла на тот момент уже как минимум месяц. Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов подтвердил эту информацию и сообщил, что на клуб наложен запрет на регистрацию новых игроков.