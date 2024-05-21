Финансовый кризис ХК «Салавата Юлаева»: будет ли существовать клуб

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Финансовые проблемы преследуют хоккейный клуб «Салават Юлаев» на протяжении последних нескольких лет. Одним из наиболее острых вопросов является задержка выплаты зарплат игрокам.
2022–2023 год
В январе 2023 года стало известно, что хоккейный клуб задолжал игрокам более 250 миллионов рублей. Задержка зарплаты составляла на тот момент уже как минимум месяц. Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов подтвердил эту информацию и сообщил, что на клуб наложен запрет на регистрацию новых игроков.
Несмотря на заверения гендиректора ХК «Салават Юлаев» Рината Баширова о техническом характере задержки и скором ее устранении, в июне 2023 года вмешательство премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова стало необходимым для решения проблемы. В результате долги были погашены, а вопросы финансирования «Салавата Юлаева» взяты под контроль правительства.
2023–2024 год
Несмотря на погашение долгов, финансовые проблемы «Салавата Юлаева» не исчезли. В январе 2024 года Федеральная налоговая служба заблокировала операции по счетам клуба в нескольких банках.
Финансовое благополучие «Салавата Юлаева» во многом зависит от финансирования со стороны крупной нефтяной компании. С 2016 года она выступает основным спонсором клуба через фонд «Фонд социальных и целевых программ».
Долгое время компания обеспечивала клубу стабильное финансирование, что позволяло «Салавату» стать одним из топ-клубов КХЛ. Однако в последние годы денежный поток стал нестабильным, что привело к финансовым трудностям в клубе.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса впервые было сокращено финансирование ХК «Салавата Юлаева» с 3,5 млрд до 2,5 млрд рублей. Это привело к сокращению бюджета клуба и задержкам выплат зарплат игрокам.
В последние годы клуба неоднократно сталкивался с задержками выплат зарплат игрокам. Чтобы покрыть задолженности, клуб вынужден был прибегать к кредитам.
Например, в 2020 году ХК «Салават» взял кредит у «Регионального фонда» на 600 млн рублей. Также клуб передал в залог арену «Тороса» в Нефтекамске.
Использование кредитов позволило клубу временно решить финансовые проблемы, но привело к увеличению задолженности.
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала операции по счетам хоккейного клуба «Салават Юлаев» в начале 2024 года из-за задолженности клуба по налогам, сборам, пеням и штрафам. Общая сумма задолженности составила 23,4 млн рублей.
Блокировка счетов негативно повлияла на деятельность клуба, поскольку он не мог осуществлять финансовые операции, необходимые для нормального функционирования. В частности, клуб не мог выплачивать зарплаты игрокам и персоналу, а также оплачивать текущие расходы.
Руководство клуба подтвердило факт блокировки счетов и заявило, что задолженность будет погашена в ближайшее время. Клуб также отметил, что на текущей деятельности клуба блокировка счетов не сказывается, поскольку заблокированы были не все счета.
По информации СМИ, деньги для погашения задолженности поступили в клуб в конце января 2024 года. После этого счета были разблокированы.
В настоящее время ХК «Салават Юлаев» имеет задолженность перед подрядчиками, которые предоставляют клубу различные услуги. Общая сумма задолженности оценивается примерно в 1 млрд рублей.
Задолженность перед подрядчиками возникла из-за нехватки средств в бюджете клуба. Руководство ХК «Салавата Юлаева» признает наличие долгов и ведет переговоры с подрядчиками о реструктуризации задолженности.
Хоккейный клуб предпринимает шаги по восстановлению стабильного финансирования. Ведутся переговоры с правительством Башкортостана о пересмотре графика платежей и процесса финансирования. Кроме того, есть информация о возможном возобновлении полного спонсорства со стороны компании.
Переговоры с правительством Башкортостана направлены на поиск путей увеличения финансирования клуба из регионального бюджета. Правительство республики заинтересовано в сохранении и развитии профессионального спорта в регионе, поэтому есть основания полагать, что переговоры будут успешными.
Возобновление полного спонсорства со стороны также стало бы значительным подспорьем для ХК «Салавата Юлаева». Компания является одним из крупнейших нефтяных концернов в мире и имеет возможность оказать клубу существенную финансовую поддержку.
Буквально вчера хоккейный клуб уладил долг за чартерные перелеты
Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между московской компанией «Скай Групп» и уфимским хоккейным клубом «Салават Юлаев». Клуб выплатит долг по договорам на организацию чартерных перевозок в сумме 134,8 млн рублей, а также 7 млн рублей пени и 60 тыс. рублей государственной пошлины до конца мая. В случае несвоевременной оплаты клуб будет обязан погасить оставшуюся задолженность в размере 12,06 млн рублей, включая пени.
— Мировые соглашения, предусматривающие уплату в определенный срок в обмен на снижение пеней и неустойки, являются распространенной практикой. Стороны могут не только сократить судебные процессы, но и договориться о новых условиях погашения долга», — отметил Дмитрий Клеточкин, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры.
Задолженность ХК «Салават Юлаева» перед «Скай Групп» возникла по двум договорам, заключенным в 2022 и 2023 годах.