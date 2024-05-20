Вице-президент КХЛ прокомментировал допинг-скандал с уфимским «Толпаром»

Позднее BAZA сообщала, что запрещенные препараты были обнаружены у всех хоккеистов «Толпара», за исключением травмированных. Допинг якобы также был обнаружен у техника и массажиста хоккейного клуба. Сами хоккеисты, как утверждал тг-канал, якобы заявили, что тренер по физподготовке будто бы принуждал их принимать препараты.