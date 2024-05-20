Вице-президент КХЛ прокомментировал допинг-скандал с уфимским «Толпаром»

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 07:02
По словам Гуськова, сейчас расследование данного инцидента ведут компетентные органы. Кроме того, он подчеркивает, что Лига не может вмешиваться в дело РУСАДА (российская национальная антидопинговая организация — прим. Mkset). Более подробный комментарий по факту допингового скандала КХЛ по развитию молодежного хоккея предоставит после получения результатов расследования Следственного комитета.
Кроме того, Гуськов заявил, что в сезоне-2023/24 в рамках реализации антидопинговой программы у хоккеистов было суммарно взято 102 допинг-пробы, подчеркивая, что на данный момент об историях, подобных «Толпару», информации от РУСАДА «не поступало».
Как сообщал Sportbox.ru со ссылкой на тг-канал BAZA, семь игроков молодежной хоккейной команды «Толпар» сдали положительные допинг-пробы в период с февраля по апрель 2023 года. Позднее информацию о том, что семь игроков сдали положительные тесты, подтвердили в в пресс‑службе КХЛ.
Позднее BAZA сообщала, что запрещенные препараты были обнаружены у всех хоккеистов «Толпара», за исключением травмированных. Допинг якобы также был обнаружен у техника и массажиста хоккейного клуба. Сами хоккеисты, как утверждал тг-канал, якобы заявили, что тренер по физподготовке будто бы принуждал их принимать препараты.
Ранее стало известно, что экс-защитник, а ныне тренер уфимского клуба Евгений Бирюков был награжден призом «За верность хоккею» им. С. Гимаева. Вручение состоялось в понедельник, 13 мая, в рамках закрытия сезона КХЛ в подмосковной Барвихе. Отмечается, что Бирюков стал рекордсменом Лиги игроков, сыграв в КХЛ более тысячи матчей.