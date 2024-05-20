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Published Сегодня, 05:01

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В Уфе спасли выпавшую из окна кошку

В Уфе спасли выпавшую из окна кошку

20 мая 2024, 05:01
Фото: УГЗ г. Уфы
В Уфе сотрудники Управления гражданской защиты города спасли кошку, выпрыгнувшую с пятого этажа многоквартирного дома, рассказали в пресс-службе ведомства.

Домашний питомец приземлилась на парапет, после чего забилась у окна одной из нежилых квартир. Не сумев самостоятельно достать животное, хозяева позвонили в оперативные службы. Спасательная операция прошла успешно — сотрудники эвакуировали испуганную кошку и передали владельцам.

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Ранее Mkset сообщал о том, что житель Башкирии в лесу столкнулся с медведем. Молодой человек в мыслях уже распрощался с жизнью, но вспомнил совет охотников и спасся. Все произошедшее попало на видео.

#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Животные
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