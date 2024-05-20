В Уфе спасли выпавшую из окна кошку

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Домашний питомец приземлилась на парапет, после чего забилась у окна одной из нежилых квартир. Не сумев самостоятельно достать животное, хозяева позвонили в оперативные службы. Спасательная операция прошла успешно — сотрудники эвакуировали испуганную кошку и передали владельцам.
Ранее Mkset сообщал о том, что житель Башкирии в лесу столкнулся с медведем. Молодой человек в мыслях уже распрощался с жизнью, но вспомнил совет охотников и спасся. Все произошедшее попало на видео.