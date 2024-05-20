В Уфе накрыли сеть казино

Сеть казино работала в Уфе. В городе с января 2022 по апрель 2023 года были открыты восемь подпольных клубов. Организаторы нелегального бизнеса ставили на оборудование контрафактное ПО. Оно работало на 187 устройствах. Одно это нанесло правообладателям лицензий ущерб в ₽12,5 млн. Кроме того, следствие выяснило объем дохода сети подпольных казино в Уфе. Он составил не менее ₽6,3 млн. Выручка и оборудование были изъяты оперативниками.