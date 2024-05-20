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В Уфе накрыли сеть казино

В Уфе накрыли сеть казино

20 мая 2024, 10:08
Группа злоумышленников за 16 месяцев успела нелегально заработать на восьми подпольных игровых клубах минимум ₽6 млн.

Орджоникидзевский районный суд Уфы Республики Башкортостан рассмотрит уголовное дело о нелегальном игорном бизнесе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, сеть подпольных игровых клубов объединила 18 злоумышленников. У каждого из них в нелегальном бизнесе была своя роль. Помимо обвинения в организации работы сети казино, некоторым из фигурантов придется ответить перед законом за нарушение авторских прав.

Сеть казино работала в Уфе. В городе с января 2022 по апрель 2023 года были открыты восемь подпольных клубов. Организаторы нелегального бизнеса ставили на оборудование контрафактное ПО. Оно работало на 187 устройствах. Одно это нанесло правообладателям лицензий ущерб в ₽12,5 млн. Кроме того, следствие выяснило объем дохода сети подпольных казино в Уфе. Он составил не менее ₽6,3 млн. Выручка и оборудование были изъяты оперативниками.

Напомним, в сентябре 2023 года участников аналогичного бизнеса вычислили в Стерлитамаке.

#Юлия Литвиненко#Уфа#Уголовное дело#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Нелегальное казино#Нарушение авторских прав#Подпольные игровые клубы
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