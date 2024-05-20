В Уфе накрыли сеть казино

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:54
Орджоникидзевский районный суд Уфы Республики Башкортостан рассмотрит уголовное дело о нелегальном игорном бизнесе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, сеть подпольных игровых клубов объединила 18 злоумышленников. У каждого из них в нелегальном бизнесе была своя роль. Помимо обвинения в организации работы сети казино, некоторым из фигурантов придется ответить перед законом за нарушение авторских прав.
Сеть казино работала в Уфе. В городе с января 2022 по апрель 2023 года были открыты восемь подпольных клубов. Организаторы нелегального бизнеса ставили на оборудование контрафактное ПО. Оно работало на 187 устройствах. Одно это нанесло правообладателям лицензий ущерб в ₽12,5 млн. Кроме того, следствие выяснило объем дохода сети подпольных казино в Уфе. Он составил не менее ₽6,3 млн. Выручка и оборудование были изъяты оперативниками.
Напомним, в сентябре 2023 года участников аналогичного бизнеса вычислили в Стерлитамаке.