В Челябинске состоится форум «Медицина, доступная каждому»

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
По сообщению издания kursdela.biz, участниками мероприятия станут представители федеральной и региональной власти, главы государственных и частных медицинских организаций России, врачебных профессиональных ассоциаций, ведущие специалисты в сфере здравоохранения, практикующие врачи.
Генеральный секретарь Общества врачей России Эрик Праздников представит на мероприятии доклад под названием «Консолидация и представление интересов врачебного сообщества в России», а главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина расскажет о состоянии отечественной терапевтической помощи.
Среди спикеров форума будут ведущие специалисты Министерства здравоохранения России, академики Российской академии наук, а также другие эксперты. Ассоциированный член Всемирной медицинской ассоциации Степан Фирстов поделится с участниками мероприятия информацией об особенностях организации врачебного сообщества в различных странах мира и в государствах, входящих в БРИКС.
Председатель организационного комитета форума Степан Фирстов отметил, что Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию выделил основные задачи, стоящие перед российской системой здравоохранения. Среди них — увеличение продолжительности жизни граждан, борьба с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболеваниями, а также поддержка репродуктивного здоровья. Форум под названием «Медицина, доступная каждому» проводится в продолжение послания президента Российской Федерации Федеральному собранию. В ходе мероприятия будет уделено внимание наиболее актуальным проблемам здравоохранения и поиску путей их решения.
В рамках форума обсудят меры по устранению дефицита медицинских специалистов. Фирстов, ссылаясь на слова председателя Государственной думы Вячеслава Володина, отметил, что это кричащая проблема и в России не хватает 30 тысяч врачей.
«Приятно, что местом проведения такого солидного общероссийского форума выбран Челябинск», — сказал Фирстов. Он добавил, что в регионе есть уникальные медицинские практики, которыми специалисты готовы поделиться. Он выразил надежду, что форум «Медицина, доступная каждому» станет эффективной дискуссионной площадкой для улучшения взаимодействия между органами власти и врачебным сообществом на благо граждан Российской Федерации.
В качестве организаторов форума выступают Общество врачей России и фракция Партии пенсионеров в Законодательном собрании Челябинской области.