В Челябинске состоится форум «Медицина, доступная каждому»

Председатель организационного комитета форума Степан Фирстов отметил, что Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию выделил основные задачи, стоящие перед российской системой здравоохранения. Среди них — увеличение продолжительности жизни граждан, борьба с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболеваниями, а также поддержка репродуктивного здоровья. Форум под названием «Медицина, доступная каждому» проводится в продолжение послания президента Российской Федерации Федеральному собранию. В ходе мероприятия будет уделено внимание наиболее актуальным проблемам здравоохранения и поиску путей их решения.