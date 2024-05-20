В Башкирии оправдали использование диких зверей в собачьих боях



Кадры попали в Сеть, вызвав бурю возмущения. Защитники прав животных бьют тревогу и требуют привлечь к ответственности виновных в жестоком обращении с дикими зверями.



Глава Альшеевского района Башкирии Дамир Мустафин, прокомментировал ситуацию. По его словам, в деревне Самодуровка находится официальное охотничье хозяйство, где проводятся тренировки собак и состязания Всероссийского уровня. Мустафин уверяет, что у хозяйства есть все необходимые разрешения.



Зоозащитники подчеркивают, что наличие разрешительных документов не оправдывает жестокое обращение с животными.