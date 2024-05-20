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Published Сегодня, 12:36

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Updated Сегодня, 12:46

В Башкирии медведи на цепи страдают от жестоких развлечений

В Башкирии оправдали использование диких зверей в собачьих боях

20 мая 2024, 12:36
Фото: 1MI

В Башкирии медведи на цепи страдают от жестоких развлечений

В башкирской деревне Самодуровка разыгралась трагедия: два медведя стали жертвами увлечения охотой.

Местные жители стали свидетелями того, как владелец животных держал их на цепи и травил агрессивными собаками, передает UTV.


Кадры попали в Сеть, вызвав бурю возмущения. Защитники прав животных бьют тревогу и требуют привлечь к ответственности виновных в жестоком обращении с дикими зверями.

Глава Альшеевского района Башкирии Дамир Мустафин, прокомментировал ситуацию. По его словам, в деревне Самодуровка находится официальное охотничье хозяйство, где проводятся тренировки собак и состязания Всероссийского уровня. Мустафин уверяет, что у хозяйства есть все необходимые разрешения.

Зоозащитники подчеркивают, что наличие разрешительных документов не оправдывает жестокое обращение с животными.

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