В Башкирии мужчина зарубил ревнивую женщину топором

Из материалов дела известно немного. По данным СУ СК РФ по РБ Обвиняемый познакомился с убитой недавно, вечером первого мая они решили вместе отпраздновать праздник в садовом домике женщины. Все было хорошо, пока парню не позвонила подруга, и он не стал разговаривать с ней при новой пассии. По завершения разговора из-за ревности разгорелся скандал переросший в ссору. В порыве гнева мужчина схватил топор и несколько раз ударил хозяйку дома по голове. Осознав, что совершил убийство он забрал ее телефон и скрылся.