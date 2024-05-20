В Башкирии мужчина зарубил ревнивую женщину топором

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В Бирске следователи предъявили обвинение в жестоком убийстве молодому человеку, который сначала признавался девушке в высоких чувствах, а потом схватил топор и совершил ужасное.
Из материалов дела известно немного. По данным СУ СК РФ по РБ Обвиняемый познакомился с убитой недавно, вечером первого мая они решили вместе отпраздновать праздник в садовом домике женщины. Все было хорошо, пока парню не позвонила подруга, и он не стал разговаривать с ней при новой пассии. По завершения разговора из-за ревности разгорелся скандал переросший в ссору. В порыве гнева мужчина схватил топор и несколько раз ударил хозяйку дома по голове. Осознав, что совершил убийство он забрал ее телефон и скрылся.
Тело нашли родственники пятого мая, они стали переживать, что женщина не отвечает на звонки и приехав в сад увидели жуткую картину. Лужи спекшейся крови и бездыханное тело на полу. Подозреваемого оперативно задержали и на первом же допросе он во всем сознался. Пока идет следствие, его поместили под стражу.