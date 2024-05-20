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Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

В Башкирии мужчина расправился с любовницей при помощи топора

В Башкирии мужчина зарубил ревнивую женщину топором

20 мая 2024, 15:24
Фото: 1MI

В Башкирии мужчина расправился с любовницей при помощи топора

Подозреваемого в страшном преступлении нашли в то же день, когда было обнаружено тело убитой.

В Бирске следователи предъявили обвинение в жестоком убийстве молодому человеку, который сначала признавался девушке в высоких чувствах, а потом схватил топор и совершил ужасное.

Из материалов дела известно немного. По данным СУ СК РФ по РБ Обвиняемый познакомился с убитой недавно, вечером первого мая они решили вместе отпраздновать праздник в садовом домике женщины. Все было хорошо, пока парню не позвонила подруга, и он не стал разговаривать с ней при новой пассии. По завершения разговора из-за ревности разгорелся скандал переросший в ссору. В порыве гнева мужчина схватил топор и несколько раз ударил хозяйку дома по голове. Осознав, что совершил убийство он забрал ее телефон и скрылся.

Тело нашли родственники пятого мая, они стали переживать, что женщина не отвечает на звонки и приехав в сад увидели жуткую картину. Лужи спекшейся крови и бездыханное тело на полу. Подозреваемого оперативно задержали и на первом же допросе он во всем сознался. Пока идет следствие, его поместили под стражу.

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#Общество#Происшествия#Башкирия#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#18+
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