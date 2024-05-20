Полицейских из Башкирии обвинили в разглашении гостайны

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Двух сотрудников МВД обвинили в разглашении гостайны. Двое оперативных сотрудников ведомства сообщили секретные сведения третьей стороне, считают в ФСБ.
Как сообщает ведомство, в 2022 году полицейские раскрыли одному из жителей Башкирии информацию о намерении МВД провести в отношении него оперативно-розыскные мероприятия. Таким образом, постороннему человеку стали известны организация, методы и тактика проведения этих мероприятий органами внутренних дел.
В отношении бывших сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны».
Напомним, ранее получил предупреждение от управления Федеральной службы безопасности за хранение секретных документов на личном ПК.