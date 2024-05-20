Полицейских из Башкирии обвинили в разглашении гостайны

Двух сотрудников МВД обвинили в разглашении гостайны. Двое оперативных сотрудников ведомства сообщили секретные сведения третьей стороне, считают в ФСБ.



Как сообщает ведомство, в 2022 году полицейские раскрыли одному из жителей Башкирии информацию о намерении МВД провести в отношении него оперативно-розыскные мероприятия. Таким образом, постороннему человеку стали известны организация, методы и тактика проведения этих мероприятий органами внутренних дел.