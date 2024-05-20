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Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Полицейских из Башкирии обвинили в разглашении гостайны

Полицейских из Башкирии обвинили в разглашении гостайны

20 мая 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney
Сведения под грифом «секретно» оказались в распоряжении жителя региона, не имеющего отношения к силовым структурам, сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ.

Двух сотрудников МВД обвинили в разглашении гостайны. Двое оперативных сотрудников ведомства сообщили секретные сведения третьей стороне, считают в ФСБ.

Как сообщает ведомство, в 2022 году полицейские раскрыли одному из жителей Башкирии информацию о намерении МВД провести в отношении него оперативно-розыскные мероприятия. Таким образом, постороннему человеку стали известны организация, методы и тактика проведения этих мероприятий органами внутренних дел.

В отношении бывших сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны».

Напомним, ранее получил предупреждение от управления Федеральной службы безопасности за хранение секретных документов на личном ПК.

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