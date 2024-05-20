Сорок кур сгорели в селе под Уфой

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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ЧП произошло днем в Иглинском районе Башкирии, в селе Охлебинино по ул. Совхозной, сообщает пресс-служба МЧС по РБ. Владелица домашнего хозяйства позвонила на номер 112 и плача сообщила, что у нее горит сарай с любимицами и кормилицами. Приехавшие на место происшествия пожарные увидели, что сарай, сложенный из бревна полыхает во всю и значительная часть строения огнем уже повреждена.
Оперативно потушив возгорание, огнеборцы нашли 40 обгорелых останков домашней птицы. Дознаватель МЧС продолжил работу на объекте, что установить причины пожара. По словам хозяйки подворья, куры приносили семье хороший доход.
— Куры были несушками. Яйца мы продавали соседям и сдавали в сметный магазин на реализацию. Очень жалко их. Я их с маленьких цыплят вырастила. Сейчас придется все заново начинать, — сообщила женщина.