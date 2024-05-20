Сорок кур сгорели в селе под Уфой

ЧП произошло днем в Иглинском районе Башкирии, в селе Охлебинино по ул. Совхозной, сообщает пресс-служба МЧС по РБ. Владелица домашнего хозяйства позвонила на номер 112 и плача сообщила, что у нее горит сарай с любимицами и кормилицами. Приехавшие на место происшествия пожарные увидели, что сарай, сложенный из бревна полыхает во всю и значительная часть строения огнем уже повреждена.