По памятным местам Уфы: главные монументы города в одной велопрогулке

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Здесь, словно на краю обрыва, над рекой Белой установлен самый известный памятник башкирскому национальному герою и сподвижнику Емельяна Пугачева. Только представьте, этот монумент Салавату Юлаеву — самая большая конная статуя не только в России, но и вообще в Европе! Ее высота — почти 10 метров. При этом весит памятник 40 тонн. Едем дальше, по улице Заки Валиди до Башкирского госуниверситета, сворачиваем на улицу Тукаева.
Несколько метров, и перед нами — театр драмы имени Мажита Гафури, названный в честь народного поэта Башкортостана. В репертуаре — в основном классические постановки, среди которых есть и те, что отмечены национальной театральной премией «Золотая маска».
Следующий пункт нашего маршрута — скульптурная композиция «Три шурупа». Именно так называют Уфу местные жители. Дело в том, что на башкирском языке Уфа пишется как «ӨФӨ» («Эфэ»). Приглядитесь, надпись действительно напоминает головки трех шурупов, отсюда и пошло неофициальное название города.
Здесь стоит задержаться подольше. Ведь «Три шурупа» — не единственная достопримечательность в округе. Аллея современной городской скульптуры ArtTerri — результат масштабного проекта. 13 скульпторов из 6 стран в течение месяца создавали свои работы из мансуровского гранита, который по внешнему виду напоминает мрамор. Сделайте здесь пару кругов, чтобы лучше рассмотреть скульптурные композиции, и едем дальше.
Следуйте по улице Октябрьской Революции до Монумента Дружбы, одной из главных достопримечательностей башкирской столицы. Две вертикальные стелы из розового гранита напоминают меч, который «закопан» рукоятью в землю, как символ дружбы башкирского и русского народов. Величественный монумент, к которому от набережной ведут 100 гранитных ступеней, возвышается на берегу реки Белой. Любопытная особенность памятника заключается в том, что он построен по принципу «ваньки-встаньки»: его центр тяжести находится глубоко под землей, что придает конструкции особую устойчивость. А это просто необходимо, ведь в Уфе много карстовых провалов, и строительство высотных зданий и монументов всегда рискованно.
Возвращаемся на площадь имени Салавата Юлаева, где мы и начали этот маршрут.
Ведь как не вернуться сюда снова: прекрасный ландшафтный дизайн и великолепный вид на реку Белую — отличная финальная точка. После активной поездки отдохните у одного из самых больших в Уфе фонтанов. Выполнен он в виде цветка курая, который растет только на территории Башкортостана и символизирует — что бы вы думали? — конечно, дружбу.