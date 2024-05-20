По памятным местам Уфы: главные монументы города в одной велопрогулке

Следуйте по улице Октябрьской Революции до Монумента Дружбы, одной из главных достопримечательностей башкирской столицы. Две вертикальные стелы из розового гранита напоминают меч, который «закопан» рукоятью в землю, как символ дружбы башкирского и русского народов. Величественный монумент, к которому от набережной ведут 100 гранитных ступеней, возвышается на берегу реки Белой. Любопытная особенность памятника заключается в том, что он построен по принципу «ваньки-встаньки»: его центр тяжести находится глубоко под землей, что придает конструкции особую устойчивость. А это просто необходимо, ведь в Уфе много карстовых провалов, и строительство высотных зданий и монументов всегда рискованно.