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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Для того чтобы создать «макияж без макияжа», необходимо уделить особое внимание уходу за кожей.

Макияж без макияжа: естественность в тренде 2024 года

20 мая 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney
Для того чтобы создать «макияж без макияжа», необходимо уделить особое внимание уходу за кожей.
В 2024 году тренд на естественность в макияже продолжает набирать обороты. Известные знаменитости и бьюти-эксперты подтверждают, что «макияж без макияжа» становится все более популярным и актуальным.

Подготовка кожи

Для того чтобы создать «макияж без макияжа», необходимо уделить особое внимание уходу за кожей.

  • Очищение: применяйте деликатные очищающие средства для бережного удаления с кожи лица всех загрязнений и остатков макияжа.
  • Увлажнение: нанесите увлажняющий крем, чтобы обеспечить коже необходимую влагу.
  • SPF/PPD: не забудьте использовать средство с защитой от солнца, чтобы предотвратить повреждение кожи.
  • Кислотный пилинг: за сутки до «макияжа без макияжа» выполните легкий кислотный пилинг, чтобы удалить мертвые клетки кожи и придать ей свежий вид.
  • Увлажняющая сыворотка и крем: перед нанесением макияжа нанесите увлажняющую сыворотку и крем, чтобы обеспечить коже дополнительную влагу.
Естественные губы и бровиЕстественные губы и брови
Естественные губы и брови
Фото: Изображение Midjourney

Естественные губы и брови

Одним из ключевых элементов «макияжа без макияжа» являются естественные губы и брови.

  • Губы: вместо ярких помад и блесков, акцент делается на естественных оттенках губ. Такой «нюдовый» макияж губ подчеркивает их естественную форму и цвет, создавая эффект «зацелованных губ».

  • Брови: вместо того чтобы создавать идеально выведенные брови, тренд на «голые» брови становится все более популярным. Это означает, что брови оставляются естественными, без яркого контура или тени.

Румяна на щеки, веки и губы

Вместо ярких и насыщенных цветов, акцент делается на нежных и естественных оттенках. Румяна наносятся на щеки, чтобы придать лицу свежий и здоровый вид. Также румяна могут использоваться на веках и губах, чтобы создать монохромный натуральный макияж.

«Клубничный румянец»

Этот тренд пришел из Кореи и представляет собой нежный румянец на щеках и переносице, который напоминает цвет спелой клубники. Он создает милый и естественный эффект, который может быть дополнен веснушками.

Тонкая работа с тональным средствомТонкая работа с тональным средством
Тонкая работа с тональным средством
Фото: Изображение Midjourney

Тонкая работа с тональным средством

Вместо тяжелых фундаментальных кремов, выберите легкий BB или CC крем для выравнивания тона кожи. Наносите его тонким слоем только на те участки, где это необходимо, чтобы скрыть покраснения или небольшие дефекты. Это позволит сохранить естественность кожи и придать ей естественный блеск.

«Влажная кожа» (glass skin)

Этот тренд, берущий начало в Корее, характеризуется сияющей, словно увлажненной, кожей. Для достижения такого эффекта применяются блески для губ и блески с шиммером, а также специальные средства по уходу за кожей, придающие ей свежий и сияющий вид.

Естественная «укладка без укладки»

Для завершения образа «макияж без макияжа» рекомендуется создать естественную «укладку без укладки». Это означает, что волосы оставляются естественными, будто легкий ветер растрепал их.

В целом, тренд на «макияж без макияжа» подчеркивает естественную красоту и призывает к минимализму в макияже. Это позволяет подчеркнуть естественные черты лица и создать образ, который выглядит свежим и непринужденным.

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