Макияж без макияжа: естественность в тренде 2024 года

Вместо тяжелых фундаментальных кремов, выберите легкий BB или CC крем для выравнивания тона кожи. Наносите его тонким слоем только на те участки, где это необходимо, чтобы скрыть покраснения или небольшие дефекты. Это позволит сохранить естественность кожи и придать ей естественный блеск.