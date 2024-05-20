Городская скульптура и парковое искусство: новый маршрут по старейшему скверу Уфы

Пройдем дальше, по улице Ленина до восточного входа в парк. Не пожалейте пары минут и остановитесь у скульптурной композиции «Домик куницы». Этот хищный зверек стал символом Уфы еще в XVII веке. Вернитесь в парк и прогуляйтесь по его многочисленным аллеям, зайдите в один из ресторанов, прокатитесь на аттракционах. Это станет прекрасным завершением прогулки.