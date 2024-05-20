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Published Сегодня, 19:14

Modified Сегодня, 19:16

Updated Сегодня, 19:16

Городская скульптура и парковое искусство: новый маршрут по старейшему скверу Уфы

Городская скульптура и парковое искусство: новый маршрут по старейшему скверу Уфы

20 мая 2024, 19:14
Фото: 1MI
Городская скульптура и парковое искусство: новый маршрут по старейшему скверу Уфы
Если вы любите неспешные прогулки на природе, этот маршрут создан специально для вас!

Встречаемся в парке культуры и отдыха имени Ивана Якутова. Это один из наиболее старых парков Уфы. Идея его создания принадлежит городскому полицмейстеру Генриху Бухартовскому. В начале прошлого века он подал прошение о создании городского сквера в уездный комитет попечительства народной трезвости. За выступили и депутаты Думы, выделив не только участок, но и тысячу рублей на создание «Сада общественной трезвости».

Свое нынешнее название парк получил в 1918 году в честь первого председателя горсовета Уфы и революционера Ивана Якутова. В парке можно найти и памятник этому политическому деятелю.

Фото: 1MI

Но сначала дойдем до озера Солдатского. Одно удовольствие прогуляться вокруг водоема. Купаться здесь запрещено, но можно кататься на катамаранах и лодках, взятых напрокат.

Фото: 1MI

Обогнув озеро, выйдем к Евангелическо-лютеранской церкви европейской части России. Это одноэтажное кирпичное здание имеет вековую историю. Построенную на средства уфимской благотворительницы церковь отличают строгие архитектурные формы, восходящие к готике и барокко, и аскетичное внутреннее убранство. В советские годы здание было передано паровозоремонтному заводу и неоднократно перестраивалось. Однако 10 лет назад исторический облик церкви был восстановлен.

Фото: 1MI

Пройдем дальше, по улице Ленина до восточного входа в парк. Не пожалейте пары минут и остановитесь у скульптурной композиции «Домик куницы». Этот хищный зверек стал символом Уфы еще в XVII веке. Вернитесь в парк и прогуляйтесь по его многочисленным аллеям, зайдите в один из ресторанов, прокатитесь на аттракционах. Это станет прекрасным завершением прогулки.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 2 км
  • Время: 25 минут в среднем темпе
  • Сложность: можно взять с собой детей
#Видео#Уфа#Туризм#Туристы#Достопримечательности
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