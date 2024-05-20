Городская скульптура и парковое искусство: новый маршрут по старейшему скверу Уфы

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Встречаемся в парке культуры и отдыха имени Ивана Якутова. Это один из наиболее старых парков Уфы. Идея его создания принадлежит городскому полицмейстеру Генриху Бухартовскому. В начале прошлого века он подал прошение о создании городского сквера в уездный комитет попечительства народной трезвости. За выступили и депутаты Думы, выделив не только участок, но и тысячу рублей на создание «Сада общественной трезвости».
Свое нынешнее название парк получил в 1918 году в честь первого председателя горсовета Уфы и революционера Ивана Якутова. В парке можно найти и памятник этому политическому деятелю.
Но сначала дойдем до озера Солдатского. Одно удовольствие прогуляться вокруг водоема. Купаться здесь запрещено, но можно кататься на катамаранах и лодках, взятых напрокат.
Обогнув озеро, выйдем к Евангелическо-лютеранской церкви европейской части России. Это одноэтажное кирпичное здание имеет вековую историю. Построенную на средства уфимской благотворительницы церковь отличают строгие архитектурные формы, восходящие к готике и барокко, и аскетичное внутреннее убранство. В советские годы здание было передано паровозоремонтному заводу и неоднократно перестраивалось. Однако 10 лет назад исторический облик церкви был восстановлен.
Пройдем дальше, по улице Ленина до восточного входа в парк. Не пожалейте пары минут и остановитесь у скульптурной композиции «Домик куницы». Этот хищный зверек стал символом Уфы еще в XVII веке. Вернитесь в парк и прогуляйтесь по его многочисленным аллеям, зайдите в один из ресторанов, прокатитесь на аттракционах. Это станет прекрасным завершением прогулки.