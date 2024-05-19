В Уфе сотрудники ГИБДД остановили 190 машин

Владимир Севастьянов в социальных сетях рассказал о прошедшей акции сотрудников ГИБДД Уфы. На протяжении недели проходила специальная операция по массовой проверке водителей. По ее итогам были проверены 190 автолюбителей, из них пять водителей были в состоянии опьянения и 15 совершили серьезные нарушения правил движения.