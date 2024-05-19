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190 машин в Уфе остановили сотрудники ГИБДД

В Уфе сотрудники ГИБДД остановили 190 машин

19 мая 2024, 08:18
Фото: 1MI

190 машин в Уфе остановили сотрудники ГИБДД

Главный госавтоинспектор Башкирии рассказал, зачем это было нужно.

Владимир Севастьянов в социальных сетях рассказал о прошедшей акции сотрудников ГИБДД Уфы. На протяжении недели проходила специальная операция по массовой проверке водителей. По ее итогам были проверены 190 автолюбителей, из них пять водителей были в состоянии опьянения и 15 совершили серьезные нарушения правил движения.

По словам пользователей сети, такие акции необходимо чаще проводить:

«По своей работе я часто езжу по Уфе в темное время суток, и я стал замечать, что сотрудников полиции на дорогах стало меньше. От этого у нас и начинает молодежь различное видео снимать с нарушением ПДД. Такие акции нужно чаще проводить. На дорогах должно быть больше инспекторов ГИБДД, тогда вождение станет безопаснее», — рассказал водитель Вадим Брайдов.
«Спасибо инспекторам ГИБДД, они большие молодцы. В Уфе я их, кстати, чаще стала видеть, на дороге вместе с ними чувствуешь себя безопаснее. Иначе начинается вождение не по ПДД, а по своему, как удобно водителю», — ответила ему Дарья Ивакова.
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#Общество#Башкирия#Уфа#ГИБДД#Башкортостан#ДТП
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