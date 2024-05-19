В Уфе сотрудники ГИБДД остановили 190 машин

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Владимир Севастьянов в социальных сетях рассказал о прошедшей акции сотрудников ГИБДД Уфы. На протяжении недели проходила специальная операция по массовой проверке водителей. По ее итогам были проверены 190 автолюбителей, из них пять водителей были в состоянии опьянения и 15 совершили серьезные нарушения правил движения.
По словам пользователей сети, такие акции необходимо чаще проводить:
«По своей работе я часто езжу по Уфе в темное время суток, и я стал замечать, что сотрудников полиции на дорогах стало меньше. От этого у нас и начинает молодежь различное видео снимать с нарушением ПДД. Такие акции нужно чаще проводить. На дорогах должно быть больше инспекторов ГИБДД, тогда вождение станет безопаснее», — рассказал водитель Вадим Брайдов.
«Спасибо инспекторам ГИБДД, они большие молодцы. В Уфе я их, кстати, чаще стала видеть, на дороге вместе с ними чувствуешь себя безопаснее. Иначе начинается вождение не по ПДД, а по своему, как удобно водителю», — ответила ему Дарья Ивакова.