«Слабоумие и отвага»: в Уфе обсуждают парней, выполнявших опасные трюки на дороге

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Уфе компания молодых людей выполняла опасные для жизни трюки во время движения по проспекту Салавата Юлаева. На видео, опубликованном сегодня в соцсетях, несколько парней залезли на крышу движущегося автомобиля.
Один из молодых людей сидел на непосредственно на крыше и снимал поездку на телефон, другой встал ногами на багажник, третий в полусидячем положении балансировал, повиснув на открытой двери авто.
Видео вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Многие сочли, что подобные выходки представляют угрозу не только для самих парней, но и для других участников дорожного движения.
— Что за тенденция, то девушки, то теперь парни, так ездят опасно очень, жизнь одна, — пишет Виктория.
— Слабоумие и отвага, — кратко прокомментировал пользователь RR.
— В Тимашево (в микрорайоне Тимашево находится Северное кладбище Уфы — прим. Mkset) летят? — иронизирует Алмаз.
Отметим, что это не первый раз, когда молодые люди в Уфе решаются на выполнение опасных маневров на дорогах. Минувшей зимой в соцсетях активно обсуждали местного блогера, который также выполнял опасные маневры с пиротехникой. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в металлическую ограду.