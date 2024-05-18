«Слабоумие и отвага»: в Уфе обсуждают парней, выполнявших опасные трюки на дороге

Отметим, что это не первый раз, когда молодые люди в Уфе решаются на выполнение опасных маневров на дорогах. Минувшей зимой в соцсетях активно обсуждали местного блогера, который также выполнял опасные маневры с пиротехникой. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в металлическую ограду.