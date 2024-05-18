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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

В Уфе молодые люди залезли на крышу автомобиля ради эффектного видео

«Слабоумие и отвага»: в Уфе обсуждают парней, выполнявших опасные трюки на дороге

18 мая 2024, 08:23
Фото: 1MI

В Уфе молодые люди залезли на крышу автомобиля ради эффектного видео

Несколько парней забрались на крышу отечественной легковушки во время движения по проспекту Салавата Юлаева, сообщает телеграм-канал BashDTP.

В Уфе компания молодых людей выполняла опасные для жизни трюки во время движения по проспекту Салавата Юлаева. На видео, опубликованном сегодня в соцсетях, несколько парней залезли на крышу движущегося автомобиля.

Один из молодых людей сидел на непосредственно на крыше и снимал поездку на телефон, другой встал ногами на багажник, третий в полусидячем положении балансировал, повиснув на открытой двери авто.

Видео вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Многие сочли, что подобные выходки представляют угрозу не только для самих парней, но и для других участников дорожного движения.

— Что за тенденция, то девушки, то теперь парни, так ездят опасно очень, жизнь одна, — пишет Виктория.

— Слабоумие и отвага, — кратко прокомментировал пользователь RR.

— В Тимашево (в микрорайоне Тимашево находится Северное кладбище Уфы — прим. Mkset) летят? — иронизирует Алмаз.

Отметим, что это не первый раз, когда молодые люди в Уфе решаются на выполнение опасных маневров на дорогах. Минувшей зимой в соцсетях активно обсуждали местного блогера, который также выполнял опасные маневры с пиротехникой. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в металлическую ограду.

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