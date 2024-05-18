mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Ночная поездка в Башкирии закончилась вызовом спасателей

Ночная поездка в Башкирии закончилась вызовом спасателей

18 мая 2024, 08:43
Фото: 1MI
Подробности сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Для двух девушек и парня ночная поездка по Уфимскому району закончилась многочасовым блужданием по местности. В какой-то момент поездки автомобиль, на котором ехали молодые люди, застрял. Решено было оставить ТС и идти до дома пешком, однако девушки с парнем свернули не в ту сторону и потерялись.

В течение нескольких часов они пытались самостоятельно найти дорогу, но безрезультатно. Молодые люди обратились в экстренные службы.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

На их поиски оперативно выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Вскоре потерявшихся удалось найти. Кроме того, сотрудники ведомства помогли им вытащить застрявшую машину из ямы.

Напомним, ранее несколько человек потерялись в лесной местности. Вышедшие на тихую охоту грибники заблудились в лесах в конце апреля. К счастью, все они сумели найти дорогу домой.

Читайте также:
В Башкирии из-за крупного ДТП изменится схема движения транспортаВ Уфе мальчика высадили из автобуса из-за непрошедшей оплаты по карте «Алга»В Башкирии закроют проезд по трассе М-7
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Спасатели#Уфимский район#Госкомитет по ЧС
Подпишитесь
iPhone подешевел: ловушка для уфимцев или шанс купить мечту
Сегодня, 04:56
«Круговая порука»: муж обвиненной в хищении ₽4 млн бухгалтера обратился к СМИ
16 мая, 10:09
Тихая катастрофа: выживет ли башкирская пчела?
Вчера, 04:29
Ученые рассказали, какое лето стало самым жарким для уфимцев
Вчера, 12:35
Рассказываем уфимцам о секретах экономии на авиабилетах
Вчера, 12:08
На выплаты учителям в Башкирии направят до 255,8 млн рублей
Вчера, 11:43
"