Ночная поездка в Башкирии закончилась вызовом спасателей

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Для двух девушек и парня ночная поездка по Уфимскому району закончилась многочасовым блужданием по местности. В какой-то момент поездки автомобиль, на котором ехали молодые люди, застрял. Решено было оставить ТС и идти до дома пешком, однако девушки с парнем свернули не в ту сторону и потерялись.
В течение нескольких часов они пытались самостоятельно найти дорогу, но безрезультатно. Молодые люди обратились в экстренные службы.
На их поиски оперативно выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Вскоре потерявшихся удалось найти. Кроме того, сотрудники ведомства помогли им вытащить застрявшую машину из ямы.
Напомним, ранее несколько человек потерялись в лесной местности. Вышедшие на тихую охоту грибники заблудились в лесах в конце апреля. К счастью, все они сумели найти дорогу домой.