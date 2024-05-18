Ночная поездка в Башкирии закончилась вызовом спасателей

Для двух девушек и парня ночная поездка по Уфимскому району закончилась многочасовым блужданием по местности. В какой-то момент поездки автомобиль, на котором ехали молодые люди, застрял. Решено было оставить ТС и идти до дома пешком, однако девушки с парнем свернули не в ту сторону и потерялись.