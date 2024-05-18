Черноморские курорты станут еще доступнее для жителей Башкирии

В то же время наиболее популярным направлением для отдыха за рубежом среди российских граждан остается Турция. В апреле этого года стало известно, что авиакомпании намерены увеличить количество рейсов на турецкие курорты — по данным уфимского авиаузла, они выполняются ежедневно.