Черноморские курорты станут еще доступнее для жителей Башкирии

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Жители Башкирии смогут добираться до южных регионов России на автобусе. В частности, речь идет о популярных туристических направлениях внутри страны — Анапа, Сочи, Ялта. Автобусные рейсы из столицы республики планируется запустить уже этим летом.
Рейсы из Уфы будут выполняться на автобусах китайской марки Yutong. Как отмечает перевозчик, каждый пассажир на время поездки будет обеспечен страховкой.
В то же время наиболее популярным направлением для отдыха за рубежом среди российских граждан остается Турция. В апреле этого года стало известно, что авиакомпании намерены увеличить количество рейсов на турецкие курорты — по данным уфимского авиаузла, они выполняются ежедневно.