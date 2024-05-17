Зеленый Марафон-2024 уже через две недели: вспоминаем самые яркие моменты прошлых лет

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В Уфе местом проведения спортивно-благотворительного праздника станет Парк культуры и отдыха Кашкадан. Маршрут марафона пройдет вокруг озера Кашкадан. Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие развлекательные активности. В преддверии Зеленого Марафона предлагаем вспомнить самые интересные моменты предыдущих лет.
Рекордное количество гостей
В 2023 году на площадке Зеленого Марафона в Уфе собралось рекордное количество участников. На дистанцию вышли 3000 спортсменов, а всего праздник посетили 4500 человек. В целом в 60 городах России на забег зарегистрировались 110 тысяч участников.
Рекордные температуры
28 мая 2017 года Зеленый Марафон прошел при температуре 10 градусов. На улице в тот день было пасмурно и моросил дождь. Несмотря на холод, мероприятие посетили более 3500 человек.
Спортсмены всех возрастов
За всю историю проведения Зеленого Марафона самым младшим спортсменом в Уфе стал 5-летний ребенок, возраст самого старшего участника соревнований — 90 лет.
Спорт и развлечения
Для всех участников Зеленого Марафона ежегодно проводится праздничная программа и спортивно-развлекательные активности. Например, в прошлом году для зрителей и болельщиков на большой сцене выступали ведущие артисты Башкирии, для детей были организованы различные обучающие квесты — как вести себя с незнакомыми людьми, что делать, если потерялся в лесу, на знание правил дорожного движения и многие другие.
— Зеленый Марафон Сбера — это больше, чем просто спортивный забег, это еще и добрый семейный праздник. Каждый год мы стараемся продумать программу таким образом, чтобы вовлечь жителей региона в культуру спорта, здорового образа жизни и социальной ответственности. В этом году забег вновь станет одним из самых массовых мероприятий нашей страны. Мы очень рады, что список городов-участников постоянно расширяется, и теперь Зеленый Марафон проходит на всей территории работы Уральского Сбера — в каждом регионе Уральского федерального округа и в Республике Башкортостан, — отметил вице-президент — председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин.
— Жителей Уфы на «Зеленом Марафоне» ждет большая праздничная программа, посвященная 1 июня, а в парке Кашкадан будут работать отдельные тематические зоны для взрослых и детей. А еще в этом году впервые на нашем мероприятии состоится «малышковый» марафон — забег на символическую дистанцию для наших самых юных участников в возрасте от 11 до 15 месяцев, — рассказал управляющий Башкирским отделением Азамат Салихов.
Регистрация на 11-й Зеленый Марафон Сбера уже стартовала. Желающие принять участие в этом спортивном мероприятии могут зарегистрироваться на сайте забега.
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