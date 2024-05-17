Зеленый Марафон-2024 уже через две недели: вспоминаем самые яркие моменты прошлых лет

Для всех участников Зеленого Марафона ежегодно проводится праздничная программа и спортивно-развлекательные активности. Например, в прошлом году для зрителей и болельщиков на большой сцене выступали ведущие артисты Башкирии, для детей были организованы различные обучающие квесты — как вести себя с незнакомыми людьми, что делать, если потерялся в лесу, на знание правил дорожного движения и многие другие.