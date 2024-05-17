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Posted 17 мая, 12:56

Published 17 мая, 12:56

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

В Уфе началась реконструкция парка Лесоводов Башкирии

В Уфе началась реконструкция парка Лесоводов Башкирии

17 мая 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney
Работы по благоустройству начались в парке Лесоводов Башкирии в Уфе по нацпроекту «Жилье и городская среда». Работы планируется завершить до сентября этого года.

Сейчас на территории парка проводятся демонтажные и земляные работы. Будет полностью заменено старое асфальтовое покрытие, добавятся велосипедные дорожки. В проект благоустройства включены пять объектов: зона для пикника, малая и большая спортивные площадки, детская площадка и пешеходно-тропиночная сеть.

Также на большой спортивной площадке появятся два футбольных поля, две волейбольные площадки, пространство для баскетбола и стритбола, беговая дорожка и зона для разминки. На малой спортивной площадке создадут воркаут-зону с тренажерами для занятий спортом на свежем воздухе, столы для пинг-понга и места для игры в шахматы под навесом. Помимо того, в парке появятся дополнительное освещение и видеонаблюдение.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Уфа
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