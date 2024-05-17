В Уфе началась реконструкция парка Лесоводов Башкирии

Posted 17 мая, 12:56
Published 17 мая, 12:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Сейчас на территории парка проводятся демонтажные и земляные работы. Будет полностью заменено старое асфальтовое покрытие, добавятся велосипедные дорожки. В проект благоустройства включены пять объектов: зона для пикника, малая и большая спортивные площадки, детская площадка и пешеходно-тропиночная сеть.
Также на большой спортивной площадке появятся два футбольных поля, две волейбольные площадки, пространство для баскетбола и стритбола, беговая дорожка и зона для разминки. На малой спортивной площадке создадут воркаут-зону с тренажерами для занятий спортом на свежем воздухе, столы для пинг-понга и места для игры в шахматы под навесом. Помимо того, в парке появятся дополнительное освещение и видеонаблюдение.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.