В Уфе началась реконструкция парка Лесоводов Башкирии

Также на большой спортивной площадке появятся два футбольных поля, две волейбольные площадки, пространство для баскетбола и стритбола, беговая дорожка и зона для разминки. На малой спортивной площадке создадут воркаут-зону с тренажерами для занятий спортом на свежем воздухе, столы для пинг-понга и места для игры в шахматы под навесом. Помимо того, в парке появятся дополнительное освещение и видеонаблюдение.