В Уфе будут мощно плавить снег

Напомним, что к концу 2023 года в Уфе работали уже два аналогичных предприятия такой же высокой мощности переработки. Они расположены на улице Трамвайной и на улице Сагита Агиша. Для снегоплавильных заводов выбирают пустыри. Снег на них свозят практически со всей Уфы. Талые воды от снега уходят в городские коллекторы.