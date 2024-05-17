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Фото: Telegram-канал мэра Уфы Ратмира Мавлиева

В Уфе будут мощно плавить снег

17 мая 2024, 06:42
Фото: Telegram-канал мэра Уфы Ратмира Мавлиева
Глава городской администрации заявил о начале строительства специализированного завода в столице Республики Башкортостан.

В столице Башкирии запущено возведение снегоплавильного завода, сообщил в своём Telegram-канале мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Строительство предприятия с плановой мощностью 1 200 кубометров снега в сутки начали на улице Сагита Агиша. Подрядчики пока занимаются подводом коммунальной инфраструктуры и разработкой площадки под котлован для чаши будущей установки.

Напомним, что к концу 2023 года в Уфе работали уже два аналогичных предприятия такой же высокой мощности переработки. Они расположены на улице Трамвайной и на улице Сагита Агиша. Для снегоплавильных заводов выбирают пустыри. Снег на них свозят практически со всей Уфы. Талые воды от снега уходят в городские коллекторы.

— Мы понимаем важность и эффективность строительства новых снегоплавильных пунктов в нашем городе. Уже определили территории для их размещения, начинаем проектирование, — дополнил своё сообщение глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, не указав районы размещения планируемых снегоплавильных заводов.
#Юлия Литвиненко#Уфа#Башкортостан#Строительство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мэр Уфы#Снегоплавильный завод
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