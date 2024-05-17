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Posted 17 мая, 07:41

Published 17 мая, 07:41

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

В Башкирии пройдут выставки деревянного домостроения

В Башкирии пройдут выставки деревянного домостроения

17 мая 2024, 07:41
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии пройдут выставки деревянного домостроения

Постоянные специализированные выставки деревянного домостроения появятся в крупных городах Башкирии в соответствии с целями национального проекта «Жилье и городская среда».

Уже определено местоположение двух площадок: они разместятся в Октябрьском районе Уфы и Нефтекамске. Общая площадь каждой составит около 1 га. Одна из главных целей создания выставок деревянного домостроения — предоставление жителям и гостям республики информации о малоэтажном строительстве, возможностях возведения качественного, экологичного и доступного жилья. Проект призван объединить предприятия и предпринимателей, занимающихся домостроением, производством оборудования и материалов, использующихся при строительстве. Запланирована демонстрация современных технологий и инновационных разработок в деревянном домостроении и деревообработке.

— Это будет шоу-рум, гид по деревянному строительству. Планируем, что на территории площадок будет работать многофункциональный информационный центр, банковский сектор, будут проводиться различные семинары, конференции, мастер-классы, — отметил председатель Ассоциации деревянного домостроения Республики Башкортостан Евгений Гаврилов.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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