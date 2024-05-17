В Башкирии пройдут выставки деревянного домостроения

Posted 17 мая, 07:41
Published 17 мая, 07:41
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Уже определено местоположение двух площадок: они разместятся в Октябрьском районе Уфы и Нефтекамске. Общая площадь каждой составит около 1 га. Одна из главных целей создания выставок деревянного домостроения — предоставление жителям и гостям республики информации о малоэтажном строительстве, возможностях возведения качественного, экологичного и доступного жилья. Проект призван объединить предприятия и предпринимателей, занимающихся домостроением, производством оборудования и материалов, использующихся при строительстве. Запланирована демонстрация современных технологий и инновационных разработок в деревянном домостроении и деревообработке.
— Это будет шоу-рум, гид по деревянному строительству. Планируем, что на территории площадок будет работать многофункциональный информационный центр, банковский сектор, будут проводиться различные семинары, конференции, мастер-классы, — отметил председатель Ассоциации деревянного домостроения Республики Башкортостан Евгений Гаврилов.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.