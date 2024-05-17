В Башкирии пройдут выставки деревянного домостроения

Уже определено местоположение двух площадок: они разместятся в Октябрьском районе Уфы и Нефтекамске. Общая площадь каждой составит около 1 га. Одна из главных целей создания выставок деревянного домостроения — предоставление жителям и гостям республики информации о малоэтажном строительстве, возможностях возведения качественного, экологичного и доступного жилья. Проект призван объединить предприятия и предпринимателей, занимающихся домостроением, производством оборудования и материалов, использующихся при строительстве. Запланирована демонстрация современных технологий и инновационных разработок в деревянном домостроении и деревообработке.