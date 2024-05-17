Суд оставил под арестом уфимского депутата Хазигалеева

Ранее стал известен приговор начальнице башкортостанского Управления по социальным коммуникациям Елене Прочаковской. Соратницу Радия Хабирова обвинили по статье о мошенничестве: чиновница фиктивно устроила на работу свою подругу и получала за нее зарплату. Сколько денег получила Прочаковская по этой схеме — правоохранительные органы не уточняли. Сам Хабиров также комментировал задержание и выступил в защиту своей подчиненной.