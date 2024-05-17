Суд оставил под арестом уфимского депутата Хазигалеева

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Защита бизнесмена подавала жалобу на помещение предпринимателя под стражу. Суд ходатайство отклонил и оставил меру пресечения в силе: Хазигалееву предстоит пробыть под арестом как минимум до 10 августа.
Напомним, Хазигалеев проходит по делу о многомиллионных махинациях. Фигурантами вместе с ним проходят двое экс-менеджеров «Башспирта». Согласно версии следствия, обвиняемые организовали отчуждение имущества компании и продали его по заниженной цене двум предприятиям, за которыми стоит Хазигалеев. Позднее с этими же компаниями по сговору заключили договоры о десятилетней аренде, но уже по завышенной стоимости. Ущерб компании от махинаций оценили в 88 млн рублей.
Ранее стал известен приговор начальнице башкортостанского Управления по социальным коммуникациям Елене Прочаковской. Соратницу Радия Хабирова обвинили по статье о мошенничестве: чиновница фиктивно устроила на работу свою подругу и получала за нее зарплату. Сколько денег получила Прочаковская по этой схеме — правоохранительные органы не уточняли. Сам Хабиров также комментировал задержание и выступил в защиту своей подчиненной.