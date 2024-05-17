СК начал проверку после обращения юриста о незаконном осуждении школьника из Уфы

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 08:19
«В целях установления обстоятельств допущенных нарушений требований уголовно-процессуального закона аппаратом следственного управления инициировано проведения процессуальной проверки», — гласит документ.
Напомним, обращение к председателю СК Александру Бастрыкину и генпрокурору России Игорю Краснову правозащитник написал еще в апреле. В нем юрист потребовал дать оценку действиям причастных к преследованию лиц и возбудить уголовное дело.
Ранее Носырев подал иск к Минфину РФ о компенсации морального ущерба. Молодой человек требует с государства 100 млн рублей. Истец указывает на то, что заключение не позволило ему закончить школу, кроме того, юноша заявляет о давлении на него и испорченных отношениях со сверстниками и родственниками.
Напомним, несовершеннолетнего уфимца осудили за преступление, ответственность за которое наступает только с 16 лет, при этом на момент задержания парню не было и пятнадцати. Прежде чем судебная ошибка вскрылась, школьнику пришлось провести за решеткой и под домашним арестом два года. Mkset публиковал открытое обращение юноши к правоохранительным органам.