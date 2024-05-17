СК начал проверку после обращения юриста о незаконном осуждении школьника из Уфы

Напомним, несовершеннолетнего уфимца осудили за преступление, ответственность за которое наступает только с 16 лет, при этом на момент задержания парню не было и пятнадцати. Прежде чем судебная ошибка вскрылась, школьнику пришлось провести за решеткой и под домашним арестом два года. Mkset публиковал открытое обращение юноши к правоохранительным органам.