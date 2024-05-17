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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:31

Новые возможности для застройщиков обсудили на форуме Сбера в Уфе

Развитие территорий и возможности для застройщиков обсудили на форуме Сбера в Уфе

17 мая 2024, 10:29
Фото: Изображение Midjourney

Новые возможности для застройщиков обсудили на форуме Сбера в Уфе

Комплексное развитие территорий (КРТ), а также тенденции в сфере жилищного строительства и ипотечного кредитования стали ключевыми темами обсуждения на форуме «Жилая недвижимость: как меняется рынок», который Сбер организовал в Уфе.

По словам управляющего Башкирским отдалением Сбербанка Азамата Салихова, КРТ сегодня является одним из трендов развития жилой недвижимости.

— Проекты по комплексному развитию территорий позволяют изменить городскую среду, сделать ее более комфортной, отвечающей потребностям современного общества. Сбер накопил большой опыт в этой сфере и готов предлагать застройщикам лояльные условия при кредитовании на оплату договора комплексного развития территории, на расселение и проектное финансирование, — рассказал Азамат Салихов.

Виктория Требушинина, директор управления финансирования недвижимости Уральского банка Сбербанка, рассказала о видах комплексного развития территорий, условиях финансирования банком этих программ, а также о схеме финансирования подрядчиков ИЖС и возможности получения ипотечного кредита физическим лицом на индивидуальное строительство.

Наталья Романова, директор направления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Уральского банка Сбербанка, поделилась основными трендами и тенденциями в сфере ипотечного кредитования и рассказала о портрете ипотечного заемщика.

— Около трети клиентов, оформляющих ипотеку в Республике Башкортостан, находятся в браке и имеют более двух детей. Чаще всего такие клиенты пользуются льготными программами — «Семейной ипотекой» и «Ипотекой с господдержкой», — отметила Наталья Романова.

Кроме того, она обратила внимание на инструменты, предлагаемые Сбером для роста продаж застройщиков — в частности, витрину Домклик и возможность заключения асинхронной межрегиональной сделки.

Также на конференции выступили представители министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан — первый заместитель министра Егор Родин и заместитель министра Элина Даминева. О строительстве инфраструктуры в рамках КРТ с применением механизма государственного-частного партнерства рассказал Сергей Плотников, исполнительный директор СберИнфра. Арсений Ляховой, исполнительный директор по цифровой трансформации Уральского банка Сбербанка, выступил на тему цифровой трансформации в сфере жилой недвижимости.

ПАО Сбербанк Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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