Развитие территорий и возможности для застройщиков обсудили на форуме Сбера в Уфе

— Около трети клиентов, оформляющих ипотеку в Республике Башкортостан, находятся в браке и имеют более двух детей. Чаще всего такие клиенты пользуются льготными программами — «Семейной ипотекой» и «Ипотекой с господдержкой», — отметила Наталья Романова.