Пьянству — бой, а в Уфе — еще и побои

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Уфимский Telegram-канал «Видеообзор» опубликовал видеозапись с «умного домофона», на которой избивают мужчину. Как утверждают авторы поста, инцидент произошел в Уфе.
На запись попал конфликт сидящего на скамейке мужчины и молодого человека в маске, который пинками и тычками пытался увести первого домой. По состоянию мужчины и фразам его оппонента можно сделать вывод, что ведомый насильно домой был пьян. И возвращаться восвояси не хотел. Началась драка, больше напоминающая избиение немощного. В итоге, парень в маске всё же уволок мужчину.
Но на этом история не закончилась. Как пишет «Видеообзор», уже на следующий день жильцы дома заметили того же мужчину в том же состоянии на скамейке. Она рассказал им, что ему зашивали голову, а своего вчерашнего «попутчика» и причинах побоев он не знает.
— Вот такие загадочные разборки в уфимских дворах, — риторически резюмирует «Видеообзор».
Видео: Telegram-канал «Видеообзор»