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Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Фото: Telegram-канал «Видеообзор»

Пьянству — бой, а в Уфе — еще и побои

17 мая 2024, 15:55
Фото: Telegram-канал «Видеообзор»

Мужчине в Уфе разбили голову по пути домой

Жильцы одного из домов столицы Республики Башкортостана стали свидетелями двухсерийного криминального детектива.

Уфимский Telegram-канал «Видеообзор» опубликовал видеозапись с «умного домофона», на которой избивают мужчину. Как утверждают авторы поста, инцидент произошел в Уфе.

На запись попал конфликт сидящего на скамейке мужчины и молодого человека в маске, который пинками и тычками пытался увести первого домой. По состоянию мужчины и фразам его оппонента можно сделать вывод, что ведомый насильно домой был пьян. И возвращаться восвояси не хотел. Началась драка, больше напоминающая избиение немощного. В итоге, парень в маске всё же уволок мужчину.

Но на этом история не закончилась. Как пишет «Видеообзор», уже на следующий день жильцы дома заметили того же мужчину в том же состоянии на скамейке. Она рассказал им, что ему зашивали голову, а своего вчерашнего «попутчика» и причинах побоев он не знает.

— Вот такие загадочные разборки в уфимских дворах, — риторически резюмирует «Видеообзор».

 

Видео: Telegram-канал «Видеообзор»

#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Драка#Пьянство#Насилие
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