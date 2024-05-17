Пьянству — бой, а в Уфе — еще и побои

Но на этом история не закончилась. Как пишет «Видеообзор», уже на следующий день жильцы дома заметили того же мужчину в том же состоянии на скамейке. Она рассказал им, что ему зашивали голову, а своего вчерашнего «попутчика» и причинах побоев он не знает.