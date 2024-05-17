Минсельхоз Башкирии начал принимать заявки на грант «Агротуризм»

Posted 17 мая, 09:45
Published 17 мая, 09:45
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
В минсельхозе Башкортостана до 24 мая 2024 года ждут заявок от предпринимателей республики.
— Республика принимает активное участие в федеральном проекте «Агротуризм». За три года в конкурсе победили стали девять проектов из Башкортостана, им выделено в общей сложности 58,7 миллионов рублей бюджетных средств, — сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
В целом по России с 2022 года грант «Агротуризм» выиграл 121 проект из 53 регионов. Общая сумма федеральной поддержки составила 1,5 млрд рублей.
Принять участие в грантовом конкурсе могут сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением личных подсобных хозяйств). Размер гранта «Агротуризм» зависит от размера собственных средств заявителя, направленных на реализацию проекта развития сельского туризма.
Грантовые средства могут выделяться на следующие цели: приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию средств размещения туристов, объектов для показа и развлекательной инфраструктуры сельского туризма; подключение туристических объектов к инженерным сетям; приобретение и монтаж туристского оборудования, снаряжения и инвентаря.
Грантополучатели обязаны использовать средства гранта в полном объеме в течение 18 месяцев; осуществлять деятельность не менее пяти лет с даты получения гранта; достигнуть значений показателей, предусмотренных проектом «Агротуризм».