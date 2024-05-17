Минсельхоз Башкирии начал принимать заявки на грант «Агротуризм»

— Республика принимает активное участие в федеральном проекте «Агротуризм». За три года в конкурсе победили стали девять проектов из Башкортостана, им выделено в общей сложности 58,7 миллионов рублей бюджетных средств, — сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.