Башкирию засыпало градом

Напомним, май 2024 года в Башкирии уже запомнился погодными аномалиями. Бушевавший в начале месяца ветер к концу первой декады мая сменила аномально прохладная погода, иногда доходящая до ночных заморозков. Привычное для этого времени года всё никак не устоится в Башкирии. Так, в ближайшие выходные, 18 и 19 мая, местные синоптики прогнозируют «температурные качели».