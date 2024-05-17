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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Фото: vk.com

Башкирию засыпало градом

17 мая 2024, 14:57
Фото: vk.com
Погодные аномалии пробрались в самые южные районы Республики Башкортостан.

Пользователи соцсетей из Башкирии делятся съемками необычного для мая природного явления. Так, в Зилаирском и Зианчуринском районах Республики Башкортостан выпал град. Крупные осадки засыпали местные села, местами из-за града не видно земли и асфальта. Размер града можно сравнить с перепелиными яйцами.

Напомним, май 2024 года в Башкирии уже запомнился погодными аномалиями. Бушевавший в начале месяца ветер к концу первой декады мая сменила аномально прохладная погода, иногда доходящая до ночных заморозков. Привычное для этого времени года всё никак не устоится в Башкирии. Так, в ближайшие выходные, 18 и 19 мая, местные синоптики прогнозируют «температурные качели».

#Юлия Литвиненко#Общество#Видео#Уфа#Погода#Башкортостан#Ветер#Новости Башкирии#Новости Уфы#Град#Синоптики
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