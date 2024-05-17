Башкирию засыпало градом

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Пользователи соцсетей из Башкирии делятся съемками необычного для мая природного явления. Так, в Зилаирском и Зианчуринском районах Республики Башкортостан выпал град. Крупные осадки засыпали местные села, местами из-за града не видно земли и асфальта. Размер града можно сравнить с перепелиными яйцами.
Напомним, май 2024 года в Башкирии уже запомнился погодными аномалиями. Бушевавший в начале месяца ветер к концу первой декады мая сменила аномально прохладная погода, иногда доходящая до ночных заморозков. Привычное для этого времени года всё никак не устоится в Башкирии. Так, в ближайшие выходные, 18 и 19 мая, местные синоптики прогнозируют «температурные качели».