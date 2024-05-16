«Просто п***й»: жителя Башкирии арестовали за мат на машине

Сам молодой автолюбитель в отделении рассказал сотрудникам, что нецензурную надпись он нанес в юмористических целях. От протокола такое объяснение юношу не спасло. Помимо этого, водителю выписали штрафы за закатанные в тонировку боковые стекла и отсутствие страховки. Суд назначил парню административный арест на трое суток.