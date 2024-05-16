«Просто п***й»: жителя Башкирии арестовали за мат на машине

Posted 16 мая, 07:12
Published 16 мая, 07:12
Modified 16 мая, 10:56
Updated 16 мая, 10:56
Кадры с «оригинальным» украшением машины полицейские нашли в соцсетях. Спустя короткий срок правоохранители нашли владельца авто, им оказался 21-летний уроженец Кармаскалинского района Республики Башкортостан.
Сам молодой автолюбитель в отделении рассказал сотрудникам, что нецензурную надпись он нанес в юмористических целях. От протокола такое объяснение юношу не спасло. Помимо этого, водителю выписали штрафы за закатанные в тонировку боковые стекла и отсутствие страховки. Суд назначил парню административный арест на трое суток.
Ранее в Уфе мужчина врезался в дерево на китайском кроссовере. В результате происшествия пассажирку транспортного средства увезли в больницу.