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Posted 16 мая, 07:12

Published 16 мая, 07:12

Modified 16 мая, 10:56

Updated 16 мая, 10:56

Жителя Башкирии арестовали за мат на машине

«Просто п***й»: жителя Башкирии арестовали за мат на машине

16 мая 2024, 07:12
Фото: FreePik

Жителя Башкирии арестовали за мат на машине

В Башкирии молодого водителя привлекли к ответственности за наклейку с нецензурной бранью на автомобиле, сообщает МВД республики.

Кадры с «оригинальным» украшением машины полицейские нашли в соцсетях. Спустя короткий срок правоохранители нашли владельца авто, им оказался 21-летний уроженец Кармаскалинского района Республики Башкортостан.

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Сам молодой автолюбитель в отделении рассказал сотрудникам, что нецензурную надпись он нанес в юмористических целях. От протокола такое объяснение юношу не спасло. Помимо этого, водителю выписали штрафы за закатанные в тонировку боковые стекла и отсутствие страховки. Суд назначил парню административный арест на трое суток.

Ранее в Уфе мужчина врезался в дерево на китайском кроссовере. В результате происшествия пассажирку транспортного средства увезли в больницу.

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