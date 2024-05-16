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Posted 16 мая, 03:45

Published 16 мая, 03:45

Modified 16 мая, 10:42

Updated 16 мая, 10:42

В Уфе китайский кроссовер «влетел» в дерево

В Уфе китайский кроссовер «влетел» в дерево

16 мая 2024, 03:45
Фото: ГИБДД
В Уфе водитель за рулем Haval врезался в дерево, сообщает городская служба ГИБДД.

Авария случилась в среду вечером, 15 мая, в районе недалеко от фирмы «Мир». Управлявший иномаркой мужчина не справился с управлением и заехал на тротуар, после чего столкнулся с деревом.

В Уфе иномарка «легла» на ограждение
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Как видно на кадрах с места ДТП, у машины серьезно помяло бампер. Сам водитель не пострадал, однако 40-летней женщине, сидевшей в пассажирском кресле, потребовалась помощь медиков. Пострадавшую увезли в больницу на карете «Скорой помощи».

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