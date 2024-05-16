В Уфе китайский кроссовер «влетел» в дерево

Posted 16 мая, 03:45
Published 16 мая, 03:45
Modified 16 мая, 10:42
Updated 16 мая, 10:42
Авария случилась в среду вечером, 15 мая, в районе недалеко от фирмы «Мир». Управлявший иномаркой мужчина не справился с управлением и заехал на тротуар, после чего столкнулся с деревом.
Как видно на кадрах с места ДТП, у машины серьезно помяло бампер. Сам водитель не пострадал, однако 40-летней женщине, сидевшей в пассажирском кресле, потребовалась помощь медиков. Пострадавшую увезли в больницу на карете «Скорой помощи».