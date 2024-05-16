В рамках ПМЭФ пройдет международный турнир по парусному спорту

Как рассказал директор ЦСП сборных России, член наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов, на полях ПМЭФ уже проводились международные турниры среди клубных команд по дзюдо, боксу и велосипедному спорту. Парусный спорт способствовал расширению линейки этих возможностей. В связи с этим Брюсов отметил качественную работу организаторов по взаимодействию с зарубежными коллегами и подчеркнул важность того обстоятельства, что имя Ченцова продолжает работать на российский парусный спорт.