mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

В рамках ПМЭФ пройдет международный турнир по парусному спорту

В рамках ПМЭФ пройдет международный турнир по парусному спорту

16 мая 2024, 15:48
Фото: Росконгресс
Яхтсмены из России, Белоруссии, Сербии и Германии примут участие в регате имени первого вице-президента Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова. Она входит в программу спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Соревнования состоятся с 30 мая по 2 июня в яхт-клубе «Пестово» в Московской области. Об этом пишет 56orb.ru.

Регата имени Ченцова откроет серию Tenzor International Cup, посвященную памяти выдающихся людей в парусном спорте.

Как рассказал директор ЦСП сборных России, член наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов, на полях ПМЭФ уже проводились международные турниры среди клубных команд по дзюдо, боксу и велосипедному спорту. Парусный спорт способствовал расширению линейки этих возможностей. В связи с этим Брюсов отметил качественную работу организаторов по взаимодействию с зарубежными коллегами и подчеркнул важность того обстоятельства, что имя Ченцова продолжает работать на российский парусный спорт.

Ожидается, что фаворитом турнира и всей серии станет сербская команда ZID artSailing Team, в составе которой будут выступать серб Зоран Паунович, немец Дастин Бальдевайн и два россиянина Андрей Кирилюк и Даниил Банаян.

Белорусские яхтсмены намереваются выступить в регате в составе трех команд. Титулованные мастера спорта международного класса Даниил Одинцов и Сергей Десюкевич будут представлять экипажи Tenzor Team и Skolkovo SailingTeam-3, а многократный участник и призер международных регат Илья Страх на протяжении многих лет остается незаменимым шкотовым команды PAVETRA.

Первый этап проекта пройдет при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта, Фонда Росконгресс и Центра спортивной подготовки сборных России.

Серия Tenzor International Cup должна объединить четыре этапа, которые состоятся с июня по ноябрь в подмосковном Пестово и в Сочи. Общий призовой фонд турнира составит два миллиона рублей.

#Общество
Подпишитесь
«Круговая порука»: муж обвиненной в хищении ₽4 млн бухгалтера обратился к СМИ
Сегодня, 10:09
Тихая катастрофа: выживет ли башкирская пчела?
Сегодня, 04:29
Самолет из Санкт-Петербурга в Уфу экстренно сел в Кирове
Сегодня, 09:40
В Башкирии разыскивают осквернивших могилы вандалов
Сегодня, 09:29
Экс-министра дорог Башкирии оставили за решеткой
Сегодня, 09:23
В Башкирии из-за крупного ДТП изменится схема движения транспорта
Сегодня, 08:36
"