В рамках ПМЭФ пройдет международный турнир по парусному спорту

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
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Updated Сегодня, 15:48
Соревнования состоятся с 30 мая по 2 июня в яхт-клубе «Пестово» в Московской области. Об этом пишет 56orb.ru.
Регата имени Ченцова откроет серию Tenzor International Cup, посвященную памяти выдающихся людей в парусном спорте.
Как рассказал директор ЦСП сборных России, член наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов, на полях ПМЭФ уже проводились международные турниры среди клубных команд по дзюдо, боксу и велосипедному спорту. Парусный спорт способствовал расширению линейки этих возможностей. В связи с этим Брюсов отметил качественную работу организаторов по взаимодействию с зарубежными коллегами и подчеркнул важность того обстоятельства, что имя Ченцова продолжает работать на российский парусный спорт.
Ожидается, что фаворитом турнира и всей серии станет сербская команда ZID artSailing Team, в составе которой будут выступать серб Зоран Паунович, немец Дастин Бальдевайн и два россиянина Андрей Кирилюк и Даниил Банаян.
Белорусские яхтсмены намереваются выступить в регате в составе трех команд. Титулованные мастера спорта международного класса Даниил Одинцов и Сергей Десюкевич будут представлять экипажи Tenzor Team и Skolkovo SailingTeam-3, а многократный участник и призер международных регат Илья Страх на протяжении многих лет остается незаменимым шкотовым команды PAVETRA.
Первый этап проекта пройдет при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта, Фонда Росконгресс и Центра спортивной подготовки сборных России.
Серия Tenzor International Cup должна объединить четыре этапа, которые состоятся с июня по ноябрь в подмосковном Пестово и в Сочи. Общий призовой фонд турнира составит два миллиона рублей.