В Грозном обсудили реализацию программы госгарантий с руководителями ТФОМС

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Илья Баланин подчеркнул, что, несмотря на текущие вызовы, государство продолжит предоставлять гарантированные медицинские услуги, при этом ключевую роль играет система ОМС. Он добавил, что все изменения в системе ориентированы на улучшение обслуживания пациентов. Об этом пишет издание РИА «Новости».
Система ОМС помогает сохранять здоровье и повышать качество жизни граждан, поэтому профилактическая работа остаётся важнейшим направлением, заявил Баланин. Он также подчеркнул, что в 2024 году планируется увеличить объемы диспансеризации до более чем 100 миллионов человек, что на 17% превышает показатели 2023 года.
Глава ФОМС напомнил о важности диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья. Благодаря этому в текущем году около шести миллионов мужчин и женщин смогут пройти такое обследование. Кроме того, увеличится число женщин, которые смогут пройти процедуру ЭКО.
Баланин отметил, что программа государственных гарантий, включающая эти и другие медицинские услуги, полностью обеспечена финансированием. На текущий год утвержден бюджет в размере 3,9 триллиона рублей.
В рамках совещания прошли стратегические сессии, где обсуждались такие темы, как цифровизация системы ОМС, информационная безопасность, контрольно-ревизионная деятельность и другие важные вопросы.
Основной задачей системы ОМС остаётся предоставление качественной медицинской помощи, ориентированной на пациента, подытожил председатель ФОМС.