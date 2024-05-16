В Грозном обсудили реализацию программы госгарантий с руководителями ТФОМС

Система ОМС помогает сохранять здоровье и повышать качество жизни граждан, поэтому профилактическая работа остаётся важнейшим направлением, заявил Баланин. Он также подчеркнул, что в 2024 году планируется увеличить объемы диспансеризации до более чем 100 миллионов человек, что на 17% превышает показатели 2023 года.