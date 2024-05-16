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В Грозном обсудили реализацию программы госгарантий с руководителями ТФОМС

В Грозном обсудили реализацию программы госгарантий с руководителями ТФОМС

16 мая 2024, 16:59
Фото: Пресс-служба ФОМС
Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин провел в Грозном расширенное совещание совета директоров региональных фондов ОМС. В мероприятии принял участие и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который отметил высокую эффективность системы ОМС.

Илья Баланин подчеркнул, что, несмотря на текущие вызовы, государство продолжит предоставлять гарантированные медицинские услуги, при этом ключевую роль играет система ОМС. Он добавил, что все изменения в системе ориентированы на улучшение обслуживания пациентов. Об этом пишет издание РИА «Новости».

Система ОМС помогает сохранять здоровье и повышать качество жизни граждан, поэтому профилактическая работа остаётся важнейшим направлением, заявил Баланин. Он также подчеркнул, что в 2024 году планируется увеличить объемы диспансеризации до более чем 100 миллионов человек, что на 17% превышает показатели 2023 года.

Глава ФОМС напомнил о важности диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья. Благодаря этому в текущем году около шести миллионов мужчин и женщин смогут пройти такое обследование. Кроме того, увеличится число женщин, которые смогут пройти процедуру ЭКО.

Баланин отметил, что программа государственных гарантий, включающая эти и другие медицинские услуги, полностью обеспечена финансированием. На текущий год утвержден бюджет в размере 3,9 триллиона рублей.

В рамках совещания прошли стратегические сессии, где обсуждались такие темы, как цифровизация системы ОМС, информационная безопасность, контрольно-ревизионная деятельность и другие важные вопросы.

Основной задачей системы ОМС остаётся предоставление качественной медицинской помощи, ориентированной на пациента, подытожил председатель ФОМС.

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