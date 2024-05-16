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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

В Башкирии ожидаются заморозки и порывы ветра 13 метров в секунду

В Башкирии ожидаются заморозки и порывы ветра 13 метров в секунду

16 мая 2024, 13:08
Фото: 1MI
О неблагоприятных погодных условиях информирует пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

На территории республики в пятницу, 17 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдут небольшие дожди.

Ветер юго-западный, западный с порывами ветра до 3-8 метров в секунду ночью и до 8-13 днем. Температура воздуха ночью +1, +6°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°, днем ожидается потепление до +13, +18°.

В этом году май в Башкирии выдался аномально холодным, на что неоднократно обращали внимание жители республики. Многие настаивали на возобновлении подачи тепло в жилые дома или хотя бы в школы и детские сады.

Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в эфире «Россия24», что в Уфе в четверг, 16 мая, зафиксированы рекордные для сезона заморозки. Температура опустилась до 3,2*. Этот май обновил антирекорд уже второй раз с начала месяца.

Кроме того, в этом месяце жители нескольких муниципалитетов республики смогли увидеть северное сияние. Необычное явление, раскрасившее ночное небо в кислотно-яркие цвета, напомним, возникло на фоне сильнейшей магнитной бури, достигшей Земли после серии мощных вспышек на поверхности Солнца.

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#Азамат Нухов#Уфа
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