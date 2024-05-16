Уфимцы — одни из самых спортивных жителей России, а бег — самый популярный вид спорта

Все участники Зелёного Марафона Сбера застрахованы компанией СберСтрахование от травм на время забега. Страховой полис не нужно оформлять отдельно, он включён в пакет участника. Страховая сумма для каждого из спортсменов составляет 500 тысяч рублей. Если страхового случая не удалось избежать, то участнику нужно обратиться в любую из медицинских зон, которые оборудованы на маршруте, получить помощь и справку о состоянии здоровья. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации.