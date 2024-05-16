ТПП РБ приглашает участвовать в деловой встрече с делегацией Узбекистана

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
17 мая Торгово-промышленная палата РБ приглашает предпринимателей принять участие в деловой встрече с зарубежными коллегами. Она будет посвящена перспективам стратегического партнерства Башкортостана и Узбекистана. Мероприятие начнется в 11.00 в ТПП РБ.
Участники обсудят вопросы торгового сотрудничества в области пищевой и фармацевтической промышленности, производства бытовой химии, строительных материалов и косметики.
Для участия необходимо пройти регистрацию. Контактное лицо в ТПП РБ: главный специалист Департамента международного и межрегионального сотрудничества Тимур Иксанов, тел.: +7 (347) 276-22-78.