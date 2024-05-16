ТПП РБ приглашает участвовать в деловой встрече с делегацией Узбекистана

17 мая Торгово-промышленная палата РБ приглашает предпринимателей принять участие в деловой встрече с зарубежными коллегами. Она будет посвящена перспективам стратегического партнерства Башкортостана и Узбекистана. Мероприятие начнется в 11.00 в ТПП РБ.