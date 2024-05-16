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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

ТПП РБ приглашает участвовать в деловой встрече с делегацией Узбекистана

ТПП РБ приглашает участвовать в деловой встрече с делегацией Узбекистана

16 мая 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney
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ТПП РБ приглашает участвовать в деловой встрече с делегацией Узбекистана

В Уфу с официальным визитом приедет делегация Республики Узбекистан во главе с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым.

17 мая Торгово-промышленная палата РБ приглашает предпринимателей принять участие в деловой встрече с зарубежными коллегами. Она будет посвящена перспективам стратегического партнерства Башкортостана и Узбекистана. Мероприятие начнется в 11.00 в ТПП РБ.

Участники обсудят вопросы торгового сотрудничества в области пищевой и фармацевтической промышленности, производства бытовой химии, строительных материалов и косметики.

Фото: ТПП РБ

Для участия необходимо пройти регистрацию. Контактное лицо в ТПП РБ: главный специалист Департамента международного и межрегионального сотрудничества Тимур Иксанов, тел.: +7 (347) 276-22-78.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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