Старт продаж квартир в новой очереди ЖК «Зубово Life Garden»

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Крупнейший застройщик загородной недвижимости РБ ГК «Жилой Квартал» объявила старт продаж квартир в литере 24 ЖК «Зубово Life Garden».
— Создавая жилой комплекс «Зубово Life Garden», нам было важно, как здесь будут жить люди. Еще на этапе проектирования мы продумали проект с точки зрения расположения домов, логистики движения пешеходов и машин, наполнения общественных пространств. Также мы обеспечили микрорайон инфраструктурой, которая бы была интересна и полезна для людей всех возрастов, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Всего несколько лет назад ГК «Жилой Квартал» приступила к реализации этого масштабного проекта в пустом поле, и на сегодняшний день из 25 запланированных домов, уже построено и введено в эксплуатацию 18, и 4 дома сейчас активно строятся. Поэтому на сегодняшний день, здесь уже есть все для комфорта жителей: начиная от объектов социальной инфраструктуры в шаговой доступности, заканчивая авторским благоустройством на территории. Это жилой комплекс для молодых семей, которые сохраняют городскую активность и при этом хотят жить близко к природе, наслаждаясь тишиной, воздухом и обилием зелени. Детский сад и современная школа, разнообразные игровые площадки для малышей и детей постарше, зона воркаута, парк для прогулок, где проходят массовые праздники — все это жилой комплекс «Зубово Life Garden».
— Мы всегда создаем в своих проектах не просто дома, а среду обитания, и всегда сами управляем после сдачи своими жилыми объектами. Наша компания не продает коммерческие помещения, а тщательно отбирает арендаторов, иногда даже на конкурсной основе. Для жильцов комплекса работают продуктовые супермаркеты и магазины хозяйственных товаров, магазин детской одежды и пункты выдачи интернет заказов, кафе и кулинария, парикмахерские и салоны красоты, клиника Медис и ветеринарная клиника, а также языковой клуб, школа танцев и многое другое, — поделились в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Важно отметить, что несмотря на то, что ЖК находится в пригороде, добраться до города на машине можно всего за 15-20 минут по широкой комфортабельной трассе. А если у вас нет личного автомобиля, то вы можете воспользоваться общественным транспортом, остановки располагаются прямо рядом с центральным въездом на территорию ЖК «Зубово Life Garden».
— Литер 24 — это дом нового поколения с расширенными характеристиками, повышающими комфорт проживания. В продаже есть как небольшие студии, так и просторные семейные варианты квартир. Современные европейские планировки позволяют максимально эффективно использовать жилое пространство. Потолки до 3 метров [1] дарят чувство простора, а увеличенные окна с низкими подоконниками добавляют света и воздуха. В холле предусмотрены зона ресепшн и колясочная. А фасад будет украшен архитектурной подсветкой и корзинами для внешних блоков кондиционеров, — добавили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Конечно, полноценная и комфортная жизнь не возможна без безопасных и озеленённых пространств для прогулок, поэтому в новом доме будет реализован закрытый двор без машин и авторское благоустройство. Здесь вы и ваши дети смогут приятно проводить свободное время, общаться с соседями и познавать мир в весёлых играх.
Напоминаем, что при покупке квартиры в ЖК «Зубово Life Garden» вы можете использовать материнский капитал или военный сертификат, а также оформить ипотеку на льготных условиях по программам «Семейная ипотека» от 6% годовых и «Господдержка 2020» от 8% годовых. Главное — успеть воспользоваться предложением, ведь в текущем виде льготные программы действуют только до 1 июля 2024 года. Подать заявку вы можете на сайте gkufa.ru и в офисе застройщика, а ипотечный менеджер поможет правильно заполнить анкету и собрать пакет необходимых документов, что увеличит ваши шансы на одобрение.
Ждём вас в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1 а. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 226-22-98.
[1] Высота потолков на 1 этаже.
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