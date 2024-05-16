Старт продаж квартир в новой очереди ЖК «Зубово Life Garden»

Всего несколько лет назад ГК «Жилой Квартал» приступила к реализации этого масштабного проекта в пустом поле, и на сегодняшний день из 25 запланированных домов, уже построено и введено в эксплуатацию 18, и 4 дома сейчас активно строятся. Поэтому на сегодняшний день, здесь уже есть все для комфорта жителей: начиная от объектов социальной инфраструктуры в шаговой доступности, заканчивая авторским благоустройством на территории. Это жилой комплекс для молодых семей, которые сохраняют городскую активность и при этом хотят жить близко к природе, наслаждаясь тишиной, воздухом и обилием зелени. Детский сад и современная школа, разнообразные игровые площадки для малышей и детей постарше, зона воркаута, парк для прогулок, где проходят массовые праздники — все это жилой комплекс «Зубово Life Garden».