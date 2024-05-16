Пункт назначения: под Уфой груженный бревнами лесовоз попал в массовое ДТП

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Происшествие случилось сегодня утром, 16 мая, вблизи села Миловка. Как видно на кадрах с места происшествия, на автодороге столкнулись лесовоз и еще два большегруза. Кабину одного из транспортных средств буквально смяло и «разорвало». Повсюду лежат обломки автомобилей. При этом грузовик протаранил кузовом кабину лесовоза.
К счастью, все участники аварии выжили, однако оперативные службы сообщают об одном пострадавшем. Его состояние не уточняется. Обстоятельства аварии в данный момент выясняют, официальных комментариев о том, по чьей вине случилось ДТП, пока не было.
Ранее на трассе Стерлитамак — Белорецк произошла страшная авария с легковушкой и внедорожником, в результате которой одна из машин загорелась.