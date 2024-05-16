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Published Сегодня, 07:29

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Под Уфой в массовой аварии с лесовозом смяло грузовик

Пункт назначения: под Уфой груженный бревнами лесовоз попал в массовое ДТП

16 мая 2024, 07:29
Фото: МЧС

Под Уфой в массовой аварии с лесовозом смяло грузовик

Жуткая авария случилась на Западном обходе Уфы. Об этом сообщает МЧС Башкирии. В связи с крупным ДТП движение по дороге было временно закрыто.

Происшествие случилось сегодня утром, 16 мая, вблизи села Миловка. Как видно на кадрах с места происшествия, на автодороге столкнулись лесовоз и еще два большегруза. Кабину одного из транспортных средств буквально смяло и «разорвало». Повсюду лежат обломки автомобилей. При этом грузовик протаранил кузовом кабину лесовоза.

Фото: МЧС

К счастью, все участники аварии выжили, однако оперативные службы сообщают об одном пострадавшем. Его состояние не уточняется. Обстоятельства аварии в данный момент выясняют, официальных комментариев о том, по чьей вине случилось ДТП, пока не было.

Ранее на трассе Стерлитамак — Белорецк произошла страшная авария с легковушкой и внедорожником, в результате которой одна из машин загорелась.

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#Происшествия#Уфа#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Пострадавшие#Миловка#Забелье
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