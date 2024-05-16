Препараты от диабета из РФ не могут выйти на мировой рынок из-за AstraZeneca

Компания AstraZeneca сохраняла монополию на рынке лекарств от диабета. Каждая упаковка лекарства приносила ей 2500 рублей. До недавнего времени держателем патента на препарат в России являлось дочернее предприятие европейского фармацевтического гиганта. В 2002 году оно зарегистрировало патент на производство препарата с международным непатентованным названием дапаглифлозин (торговое название «Форсига»), действие которого продолжалось до 15 мая 2023 года. Однако компании не удалось своевременно продлить патент, и Роспатент вмешался в ситуацию.