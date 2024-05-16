Препараты от диабета из РФ не могут выйти на мировой рынок из-за AstraZeneca

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
В России более пяти миллионов пациентов с сахарным диабетом, а столько же не осведомлены о своей болезни. Всем им требуется прием препаратов с дапаглифлозином, но их не хватает в аптечной системе. Об этом пишут «Новые известия».
Роза Ваколюк, доцент кафедры госпитальной терапии № 2 Сеченовского университета, отмечает дороговизну лекарств этой группы как одну из главных причин низкой адаптации препаратов в медицинской практике. В 2022 году было зафиксировано 128 330 случаев смерти пациентов с диабетом, напомнила Ваколюк.
Компания AstraZeneca сохраняла монополию на рынке лекарств от диабета. Каждая упаковка лекарства приносила ей 2500 рублей. До недавнего времени держателем патента на препарат в России являлось дочернее предприятие европейского фармацевтического гиганта. В 2002 году оно зарегистрировало патент на производство препарата с международным непатентованным названием дапаглифлозин (торговое название «Форсига»), действие которого продолжалось до 15 мая 2023 года. Однако компании не удалось своевременно продлить патент, и Роспатент вмешался в ситуацию.
AstraZeneca обратилась в ведомство, где ей предоставили новый патент при помощи «каскада» патентов, что является незаконным не только в России, но и во всем мире.
Адвокат Алексей Залесов, который защищает интересы производителей, планирующих запуск производства препарата с той же формулой, но стоимостью на 900 рублей ниже, заявил об уверенности в том, что второй патент на дапаглифлозин не был выдан нигде, поскольку его клиент — компания KRKA, подготовила соответствующий тематический обзор. По информации юриста, это противоречит закону.
После нескольких судебных процессов компания KRKA, оспаривающая выдачу второго патента для AstraZeneca, сумела добиться положительного решения президиума Суда по интеллектуальным правам (СИП), обязывающего Роспатент исправить допущенную ошибку. Однако вместо выполнения решения суда чиновники Роспатента заявили о желании дождаться вердикта Верховного суда, куда обратились представители AstraZeneca. Решение о судьбе монополии ожидается в начале июня.