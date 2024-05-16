Показатель чистой прибыли Совкомбанка в 1-м квартале составил 25 миллиардов рублей

С начала 2024 года банк увеличил свой акционерный капитал на 14 процентов — до 301 млрд рублей. Общие активы компании за этот же период возросли на 13 процентов и составили 3,6 трлн рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 32 процента, достигнув отметки в 1,1 трлн рублей благодаря объединению Хоум Банка и органическому росту залогового кредитования. Портфель корпоративных кредитов увеличился на восемь процентов и достиг отметки в 1,2 трлн рублей за счет органического роста.