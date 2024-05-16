Показатель чистой прибыли Совкомбанка в 1-м квартале составил 25 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
За период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года общая чистая прибыль Совкомбанка составила 97 млрд рублей, что является рекордом для компании. Приблизительно половина доходов в первом квартале была обеспечена за счет разовых доходов. Чистая прибыль от регулярного бизнеса за первые три месяца года выросла до 12,1 млрд рублей, то есть на 26 процентов, пишет bel.ru.
В финансовых отчетностях по РСБУ и МСФО наблюдается несовпадение данных о доходах. Это объясняется тем, что прибыль в РСБУ не учитывает прибыль от дочерних компаний и отсутствует консолидация данных по Хоум Банку. В I квартале главным источником чистой прибыли Совкомбанка стал корпоративный сегмент, активы которого увеличились на 34 процента за счет органического роста. Успешное приобретение Хоум Банка на 10 млрд рублей принесло значительную прибыль в розничном сегменте компании.
Высокие процентные ставки, ограничения по кредитованию со стороны Банка России и усиливающаяся конкуренция негативно влияют на результаты розничного банковского сегмента в стране. В то же время развитие залогового кредитования активно продвигается Совкомбанком, на что эти факторы оказывают меньшее воздействие.
Банк активно развивается и планирует выплату дивидендов. Для этого ему необходимо иметь свободный капитал. В связи с этим рассматривается возможность оплаты акциями новой эмиссии Совкомбанка полной стоимости Хоум Банка. Это предполагает увеличение общего количества акций новой эмиссии на 1 миллиард штук, то есть примерно до 2 миллиардов. Такие шаги позволят использовать средства Совкомбанка, включая чистую прибыль Хоум Банка, для расширения бизнеса и обеспечения выплаты дивидендов в размере 25–30 процентов.
С начала 2024 года банк увеличил свой акционерный капитал на 14 процентов — до 301 млрд рублей. Общие активы компании за этот же период возросли на 13 процентов и составили 3,6 трлн рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 32 процента, достигнув отметки в 1,1 трлн рублей благодаря объединению Хоум Банка и органическому росту залогового кредитования. Портфель корпоративных кредитов увеличился на восемь процентов и достиг отметки в 1,2 трлн рублей за счет органического роста.