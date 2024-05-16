83 участника СВО начнут обучение в рамках программы «Время героев»

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Сегодня, 16 мая, состоялось заседание Общественного совета президентской образовательной программы «Время героев» для участников и ветеранов специальной военной операции. Она реализуется по поручению Президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».
По словам ректора Президентской академии, гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова основной акцент в программе будет сделан на формировании у участников, обладающих опытом управления в ВС, управленческой и психологической компетентности, необходимой для руководства на должностях государственной и гражданской службы.
— Переход к новым управленческим компетенциям не означает отказа от военного опыта управления, а наоборот — его эффективное использование и переосмысление для новой роли на основе развития сложившихся и необходимых в современной России ценностных установок, — подчеркнул Алексей Комиссаров.
Руководитель блока оценочных мероприятий Программы «Время героев» Павел Безручко рассказал членам Общественного совета о критериях отбора участников. Так, все участники прошли комплексную оценку управленческого опыта, достижений и управленческого потенциала.
— По совокупности этих результатов мы рекомендуем каждому участнику один из четырех уровней образовательной программы. Первый уровень — участникам с максимально высокими баллами и самыми высокими наградами.
Чтобы создать условия для каждого, в том числе находящихся на передовой, была развернута сеть мобильных пунктов оценки в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Всего было открыто шесть таких пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской Белгородской и Воронежской областях. С этой целью была разработана форма теста на бумаге, аналогичная электронной версии.
В результате для обучения на первом уровне программы были отобраны 83 участника. В их числе больше всего военнослужащих ВС РФ. Также представлены другие ведомства, добровольцы, мобилизованные и уволившиеся в запас ветераны СВО. Больше всего старших офицеров (53 человека), 20 из 83 человек имеют звания Героев России, 64 человека награждены орденами Мужества. Все они получат свои результаты вместе с другими участниками отбора 20 мая. Само обучение начнется уже 27 мая.
— Каждый получит приглашение пройти обучение на том уровне образовательной программы, который соответствует его актуальным компетенциям и его потенциалу. И в итоге каждый военнослужащий или ветеран СВО сможет развиваться дальше, проходить ступень за ступенью в своем саморазвитии, — отметил специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, член Общественного совета программы «Время героев» Михаил Швыдкой.
Руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Московской области, член Общественного совета программы «Время героев» Ольга Ермакова отметила, что в число 83 отобранных участников попало четыре женщины:
— Считаю очень правильным, что отдельная линейка оценки была для женщин, которых хоть и немного среди участников СВО, но они есть. И они представлены в качестве участников программы.
Работа по охвату военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, и созданию им условий для прохождения тестирования в рамках отбора на программу «Время героев» продолжается. До конца года будут работать 44 центра дистанционной оценки в филиалах Президентской академии по всей стране.