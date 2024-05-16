83 участника СВО начнут обучение в рамках программы «Время героев»

В результате для обучения на первом уровне программы были отобраны 83 участника. В их числе больше всего военнослужащих ВС РФ. Также представлены другие ведомства, добровольцы, мобилизованные и уволившиеся в запас ветераны СВО. Больше всего старших офицеров (53 человека), 20 из 83 человек имеют звания Героев России, 64 человека награждены орденами Мужества. Все они получат свои результаты вместе с другими участниками отбора 20 мая. Само обучение начнется уже 27 мая.