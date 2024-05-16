Обзор изменений в составе ХК «Салават Юлаев»: кто ушел, остался и возможные кандидаты

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Все упомянутые ниже игроки, за исключением Башкирова, покинули команду после окончания контрактов как неограниченные свободные агенты.
Сам решил завершить карьеру, несмотря на его статистику и негативный опыт в плей-офф в 2023 году. Кроме того, клуб собирался дать шанс 21-летнему Семену Вязовому быть резервным вратарем за Александра Самонова. Команда была готова к этому.
Было немного беспокойно, что, согласно агенту Шуми Бабаева, клуб, по слухам, думал о возможности привлечения известного Максима Третьяка, но нельзя полностью доверять словам агентов, ведь они получают около 5% от заработанных игроком средств.
Основной упор не делается на последование моде использования молодых вратарей. «Салават» готов принять риск с Вязовым. К тому же если он не справится, всегда можно полагаться на Самонова.
Ушел в «Авангард». Не являясь лучшим в надежности и скорости, Коледов отличался высоким количеством блокированных бросков (его личный рекорд входит в топ-25 КХЛ), был полезен в большинстве и иногда применялся в меньшинстве (в прошлом сезоне — не так часто), при этом его праворучный хват был весьма удобен.
Иными словами, ХК «Салавату» был нужен Коледов. Хотя он является средним защитником, но такие игроки также ценятся, и их недостаток, учитывая отсутствие местных талантов в Уфе. Жаль, что стороны не достигли соглашения.
Он завершил свою игровую карьеру и присоединился к тренерскому составу. Бирюков стал игроком в ротации. Хоть и не был катастрофически слабым, но в условиях ускоряющейся лиги лучше завершить карьеру, оставив хорошее впечатление.
Официальное заявление о его включении в тренерский штаб говорит о том, что его опыт будет полезен главному тренеру в работе с защитной линией команды и молодыми хоккеистами. Однако конкретные обязанности не были четко определены. Из клубного подкаста и эфира КХЛ ТВ стало известно, что он будет работать с неиграющим составом и молодыми игроками, но детали не были уточнены. Нанимать человека без четко определенных обязанностей кажется странным — даже самому Бирюкову не совсем понятно, чем он будет заниматься.
Если бы его роль была тренером-консультантом или аналитиком, то вопросов не возникало бы. Но основной вопрос заключается не в том, что Бирюков не имеет опыта тренера, а в том, что молодые игроки в команде не получают достаточно игрового времени.
Этот игрок специализировался на разрушении игры противника. Однако в новом сезоне даже третьи и четвертые звенья, возможно, будут ориентированы на более высокую скорость и креативность.
Тимкин успешно выполнял свои обязанности: выводил шайбу в атакующую зону, отнимал время у лучших комбинаций соперника, вступал в борьбу, а также умел подраться. Просто эти навыки уже не являются уникальными, а в возрасте 33 лет в современной КХЛ он может быть считаться ветераном.
В начале сезона он показывал отличные результаты: 5 голов и 1 голевая передача в первых шести играх, за первый полтора месяца набрал почти все указанные очки.
Однако затем произошла типичная ситуация: игрок, который был лидером в команде, борющейся за плей-офф, не смог проявить себя в более амбициозной команде. Лещенко перестал быть заметным на льду, не выполнял оборонительные задачи и со временем потерял доверие тренеров.
Подозрения о конфликте с тренерским штабом Козлова подтверждаются тем, что Лещенко не получал шансов даже в те моменты, когда его игра не складывалась, в то время как другим игрокам доверие продолжали оказывать. Таким образом, тренеры не смогли извлечь максимум из него, а руководство по какой-то причине не обменяло его.
После поражения 10 марта не было никаких слухов или утечек информации о возможных новых игроках для хоккейного клуба «Салават Юлаев». Обычно подписания новичков официально объявляются к 1 мая, но на данный момент только предполагаемые кандидаты находятся в центре внимания.
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