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Published Сегодня, 18:01

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Updated Сегодня, 18:03

Кто ушел их ХК «Салават Юлаев»

Обзор изменений в составе ХК «Салават Юлаев»: кто ушел, остался и возможные кандидаты

16 мая 2024, 18:01
Фото: 1MI
Кто ушел их ХК «Салават Юлаев»
Изменения в составе хоккейного клуба «Салават Юлаев» в межсезонье всегда вызывают интерес у болельщиков. Кто из игроков покинул команду, кто остался, а кто может ее пополнить? Читайте в нашем материале.

Кто ушел?

Все упомянутые ниже игроки, за исключением Башкирова, покинули команду после окончания контрактов как неограниченные свободные агенты.

Илья Ежов

Сам решил завершить карьеру, несмотря на его статистику и негативный опыт в плей-офф в 2023 году. Кроме того, клуб собирался дать шанс 21-летнему Семену Вязовому быть резервным вратарем за Александра Самонова. Команда была готова к этому.

Было немного беспокойно, что, согласно агенту Шуми Бабаева, клуб, по слухам, думал о возможности привлечения известного Максима Третьяка, но нельзя полностью доверять словам агентов, ведь они получают около 5% от заработанных игроком средств.

Основной упор не делается на последование моде использования молодых вратарей. «Салават» готов принять риск с Вязовым. К тому же если он не справится, всегда можно полагаться на Самонова.

Павел Коледов

Ушел в «Авангард». Не являясь лучшим в надежности и скорости, Коледов отличался высоким количеством блокированных бросков (его личный рекорд входит в топ-25 КХЛ), был полезен в большинстве и иногда применялся в меньшинстве (в прошлом сезоне — не так часто), при этом его праворучный хват был весьма удобен.

Иными словами, ХК «Салавату» был нужен Коледов. Хотя он является средним защитником, но такие игроки также ценятся, и их недостаток, учитывая отсутствие местных талантов в Уфе. Жаль, что стороны не достигли соглашения.

Кто ушел их ХК «Салават Юлаев»Кто ушел их ХК «Салават Юлаев»
Кто ушел их ХК «Салават Юлаев»
Фото: 1MI

Евгений Бирюков

Он завершил свою игровую карьеру и присоединился к тренерскому составу. Бирюков стал игроком в ротации. Хоть и не был катастрофически слабым, но в условиях ускоряющейся лиги лучше завершить карьеру, оставив хорошее впечатление.

Официальное заявление о его включении в тренерский штаб говорит о том, что его опыт будет полезен главному тренеру в работе с защитной линией команды и молодыми хоккеистами. Однако конкретные обязанности не были четко определены. Из клубного подкаста и эфира КХЛ ТВ стало известно, что он будет работать с неиграющим составом и молодыми игроками, но детали не были уточнены. Нанимать человека без четко определенных обязанностей кажется странным — даже самому Бирюкову не совсем понятно, чем он будет заниматься.

Если бы его роль была тренером-консультантом или аналитиком, то вопросов не возникало бы. Но основной вопрос заключается не в том, что Бирюков не имеет опыта тренера, а в том, что молодые игроки в команде не получают достаточно игрового времени.

Евгений Тимкин

Этот игрок специализировался на разрушении игры противника. Однако в новом сезоне даже третьи и четвертые звенья, возможно, будут ориентированы на более высокую скорость и креативность.

Тимкин успешно выполнял свои обязанности: выводил шайбу в атакующую зону, отнимал время у лучших комбинаций соперника, вступал в борьбу, а также умел подраться. Просто эти навыки уже не являются уникальными, а в возрасте 33 лет в современной КХЛ он может быть считаться ветераном.

Кто ушел их ХК «Салават Юлаев»Кто ушел их ХК «Салават Юлаев»
Кто ушел их ХК «Салават Юлаев»
Фото: 1MI

Вячеслав Лещенко вернулся в клуб «Нефтехимик»

В начале сезона он показывал отличные результаты: 5 голов и 1 голевая передача в первых шести играх, за первый полтора месяца набрал почти все указанные очки.

Однако затем произошла типичная ситуация: игрок, который был лидером в команде, борющейся за плей-офф, не смог проявить себя в более амбициозной команде. Лещенко перестал быть заметным на льду, не выполнял оборонительные задачи и со временем потерял доверие тренеров.

Подозрения о конфликте с тренерским штабом Козлова подтверждаются тем, что Лещенко не получал шансов даже в те моменты, когда его игра не складывалась, в то время как другим игрокам доверие продолжали оказывать. Таким образом, тренеры не смогли извлечь максимум из него, а руководство по какой-то причине не обменяло его.

Кто пришел в ХК «Салават Юлаев»Кто пришел в ХК «Салават Юлаев»
Кто пришел в ХК «Салават Юлаев»
Фото: 1MI

Кто приешел?

После поражения 10 марта не было никаких слухов или утечек информации о возможных новых игроках для хоккейного клуба «Салават Юлаев». Обычно подписания новичков официально объявляются к 1 мая, но на данный момент только предполагаемые кандидаты находятся в центре внимания.

  1. Шелдон Ремпал: 28-летний крайний нападающий из системы «Вегас Голден Найтс». В регулярном сезоне НХЛ он провел 9 матчей, набрав 2 гола и 1 передачу. В АХЛ за сезон он показал хорошие результаты, проведя 63 матча и набрав 27 голов и 18 передач. Возможно, Ремпал может стать усилением для клуба.
  2. Артем Лукоянов: 35-летний крайний нападающий из системы «Ак Барса». В регулярном сезоне он провел 64 матча, набрав 9 голов и 7 передач, при этом имея положительный показатель в плюс/минус. В плей-офф он также показал себя хорошо, проведя 5 матчей и имея положительный показатель. Лукоянов обладает блокшотами, хитами и успешными передачами, что может быть полезно для команды.

Кто остался?

Остались в клубе:

  • Саша Хмелевский — 24 года, центрфорвард, лидер команды по очкам и вбрасываниям, быстрый, агрессивный.
  • Джошуа Ливо — 30 лет, крайний нападающий, полезен в позиционном розыгрыше и большинстве.
  • Данил Алалыкин — 23 года, центральный/крайний нападающий, ролевой игрок, быстрый, агрессивный.
  • Артем Пименов — 27 лет, центральный нападающий, подающий надежды, но с нестабильной результативностью.
  • Владислав Ефремов — 28 лет, центральный нападающий, специалист по контратакам в меньшинстве.
Кто остался в ХК «Салават Юлаев»Кто остался в ХК «Салават Юлаев»
Кто остался в ХК «Салават Юлаев»
Фото: 1MI

Под вопросом:

  • Иван Дроздов — 24 года, крайний нападающий, скоростной снайпер, возможный «обмен» в ЦСКА.
  • Сергей Шмелев — 30 лет, крайний нападающий, техничный, но нестабильный, возможно расторжение контракта.
  • Алексей Пустозеров — 24 года, крайний нападающий, не оправдал ожиданий, возможен обмен.
  • Николас Мелош — 26 лет, защитник, достаточно надежный, но нестабильный в плей-офф, контракт истек.
  • Никита Зоркин — 23 года, защитник, физически крепкий, самоотверженный, контракт истек.
  • Динар Хафизуллин — 35 лет, защитник, опытный, надежный, контракт истек.
  • Николай Кулемин — 37 лет, крайний нападающий, полезен на «пятаке», лидер, контракт истек.
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