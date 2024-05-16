Обзор изменений в составе ХК «Салават Юлаев»: кто ушел, остался и возможные кандидаты

Официальное заявление о его включении в тренерский штаб говорит о том, что его опыт будет полезен главному тренеру в работе с защитной линией команды и молодыми хоккеистами. Однако конкретные обязанности не были четко определены. Из клубного подкаста и эфира КХЛ ТВ стало известно, что он будет работать с неиграющим составом и молодыми игроками, но детали не были уточнены. Нанимать человека без четко определенных обязанностей кажется странным — даже самому Бирюкову не совсем понятно, чем он будет заниматься.